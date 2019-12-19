Короткие поздравления с Днем святого Николая в стихах и прозе
Святой Николай считается покровителем детей, однако при жизни он никому не отказывал в помощи. В такой день следует не только поздравить малышей, но и сказать несколько приятных слов близким друзьям и родным.
Вас вітаю зараз я,
Буде хай міцним здоров’я,
Радість хай несе сім’я.
Чудотворець хай дарує
Сили, віру та надію,
Допоможе неодмінно
Всі здійснити ваші мрії.
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С Днем Святого Николая. Желаю чудных мгновений в жизни, настоящего волшебства, взаимной любви, здоровья и несомненного счастья!
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С Днем святого Николая
От души я поздравляю!
Пожелать хочу добра,
Мира, счастья и тепла!
Николай пусть принесет
Много радостных хлопот!
Пусть здоровье не подводит,
А удача рядом ходит!
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За окном зима гуляет,
Под подушкой ждет сюрприз.
В этот праздник я желаю,
Чтобы все мечты сбылись.
Счастья, крепкого здоровья,
И удачи через край.
Принесет пусть чудо снова
Добрый Дядя Николай!
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С днем святого Николая. Желаю сладко жить и любить, искренне верить в чудо и ждать, что оно обязательно произойдёт.
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Хай Святий Миколай принесе
Найщиріші усім подарунки.
У дитинство знов віднесе,
Коли чекали нічні пакунки.
Хай здоров’я в мішечок положить,
Ваше щастя на десять помножить.
Хай добро у цей день засяє,
Вашу сім’ю звеселяє.
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С Днем святого Николая. Желаю уметь радоваться жизни, как ребёнок.
Пусть сладости от Николая поднимут настроение, пусть праздник порадует приятными встречами и улыбками близких людей.
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Миколая усі люблять,
Всі чекають, дітей голублять.
Тож хай це свято принесе
У торбі найдобріше все.
Трохи щастя та турботи,
Високооплачуваної роботи.
Щоб єдналась вся родина,
Здоровою була кожна дитина.
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С Днем святого Николая. Пусть будет мир и счастье в твоей жизни, пусть в твоем сердце навечно зажжется огонек надежды и любви.
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День, що схожий на казковий,
Миколай дарує знову.
Кожному, під ту подушку,
Де ночують любі вушка.
Щоб дитячі мрії здійснилися,
А в серці дива опинилися.
Щоб сни були зачаровані,
А дні були щедро любов’ю наповнені.
***
День святого Миколая – священне свято, день, коли варто забути про всі невдачі й неприємності та згадати про те, що дива трапляються всюди і постійно.
Будьте щасливі, зі святом!
Напомним,