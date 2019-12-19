Короткие поздравления с Днем святого Николая в стихах и прозе

Короткие поздравления с Днем святого Николая в стихах и прозе

Святой Николай считается покровителем детей, однако при жизни он никому не отказывал в помощи. В такой день следует не только поздравить малышей, но и сказать несколько приятных слов близким друзьям и родным.

З Днем Святого МиколаяВас вітаю зараз я,Буде хай міцним здоров’я,Радість хай несе сім’я.Чудотворець хай даруєСили, віру та надію,Допоможе неодмінноВсі здійснити ваші мрії.

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С Днем Святого Николая. Желаю чудных мгновений в жизни, настоящего волшебства, взаимной любви, здоровья и несомненного счастья!

***

С Днем святого Николая

От души я поздравляю!

Пожелать хочу добра,

Мира, счастья и тепла!



Николай пусть принесет

Много радостных хлопот!

Пусть здоровье не подводит,

А удача рядом ходит!

***

За окном зима гуляет,

Под подушкой ждет сюрприз.

В этот праздник я желаю,

Чтобы все мечты сбылись.



Счастья, крепкого здоровья,

И удачи через край.

Принесет пусть чудо снова

Добрый Дядя Николай!

***

С днем святого Николая. Желаю сладко жить и любить, искренне верить в чудо и ждать, что оно обязательно произойдёт.

***

Хай Святий Миколай принесе

Найщиріші усім подарунки.

У дитинство знов віднесе,

Коли чекали нічні пакунки.



Хай здоров’я в мішечок положить,

Ваше щастя на десять помножить.

Хай добро у цей день засяє,

Вашу сім’ю звеселяє.

***

Вітаю з Днем Святого Миколая. Бажаю добрим ранком знайти солодку цукерку, щасливим днем зробити це свято, чудовим вечором зібрати всю родину за столом. Бажаю, щоб частіше траплялися у твоєму житті дива та здійснювалися золоті мрії.

***

С Днем святого Николая. Желаю уметь радоваться жизни, как ребёнок.

Пусть сладости от Николая поднимут настроение, пусть праздник порадует приятными встречами и улыбками близких людей.

***

Миколая усі люблять,

Всі чекають, дітей голублять.

Тож хай це свято принесе

У торбі найдобріше все.



Трохи щастя та турботи,

Високооплачуваної роботи.

Щоб єдналась вся родина,

Здоровою була кожна дитина.

***

С Днем святого Николая. Пусть будет мир и счастье в твоей жизни, пусть в твоем сердце навечно зажжется огонек надежды и любви.

***

День, що схожий на казковий,

Миколай дарує знову.

Кожному, під ту подушку,

Де ночують любі вушка.



Щоб дитячі мрії здійснилися,

А в серці дива опинилися.

Щоб сни були зачаровані,

А дні були щедро любов’ю наповнені.

***

День святого Миколая – священне свято, день, коли варто забути про всі невдачі й неприємності та згадати про те, що дива трапляються всюди і постійно.

Будьте щасливі, зі святом!

Напомним,