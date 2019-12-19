Короткие поздравления с Днем святого Николая в стихах и прозе

19 декабря 2019 11:30 Алла Лысак
Короткие поздравления с Днем святого Николая в стихах и прозе
Короткие поздравления с Днем святого Николая в стихах и прозе

Святой Николай считается покровителем детей, однако при жизни он никому не отказывал в помощи. В такой день следует не только поздравить малышей, но и сказать несколько приятных слов близким друзьям и родным.

 

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З Днем Святого Миколая
Вас вітаю зараз я,
Буде хай міцним здоров’я,
Радість хай несе сім’я. 

Чудотворець хай дарує
Сили, віру та надію,
Допоможе неодмінно
Всі здійснити ваші мрії.

***

С Днем Святого Николая. Желаю чудных мгновений в жизни, настоящего волшебства, взаимной любви, здоровья и несомненного счастья!

***

 

С Днем святого Николая
От души я поздравляю!
Пожелать хочу добра,
Мира, счастья и тепла!

Николай пусть принесет
Много радостных хлопот!
Пусть здоровье не подводит,
А удача рядом ходит!

***

За окном зима гуляет,
Под подушкой ждет сюрприз.
В этот праздник я желаю,
Чтобы все мечты сбылись.

Счастья, крепкого здоровья,
И удачи через край.
Принесет пусть чудо снова
Добрый Дядя Николай!

***

С днем святого Николая. Желаю сладко жить и любить, искренне верить в чудо и ждать, что оно обязательно произойдёт.

***

Хай Святий Миколай принесе
Найщиріші усім подарунки.
У дитинство знов віднесе,
Коли чекали нічні пакунки.

Хай здоров’я в мішечок положить,
Ваше щастя на десять помножить.
Хай добро у цей день засяє,
Вашу сім’ю звеселяє.

***

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Вітаю з Днем Святого Миколая. Бажаю добрим ранком знайти солодку цукерку, щасливим днем зробити це свято, чудовим вечором зібрати всю родину за столом. Бажаю, щоб частіше траплялися у твоєму житті дива та здійснювалися золоті мрії.

***

С Днем святого Николая. Желаю уметь радоваться жизни, как ребёнок.

Пусть сладости от Николая поднимут настроение, пусть праздник порадует приятными встречами и улыбками близких людей.

***

Миколая усі люблять,
Всі чекають, дітей голублять.
Тож хай це свято принесе
У торбі найдобріше все.

Трохи щастя та турботи,
Високооплачуваної роботи.
Щоб єдналась вся родина,
Здоровою була кожна дитина.

***

С Днем святого Николая. Пусть будет мир и счастье в твоей жизни, пусть в твоем сердце навечно зажжется огонек надежды и любви.

***

День, що схожий на казковий,
Миколай дарує знову.
Кожному, під ту подушку,
Де ночують любі вушка.

Щоб дитячі мрії здійснилися,
А в серці дива опинилися.
Щоб сни були зачаровані,
А дні були щедро любов’ю наповнені.

***

День святого Миколая – священне свято, день, коли варто забути про всі невдачі й неприємності та згадати про те, що дива трапляються всюди і постійно.

Будьте щасливі, зі святом!

Напомним,

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