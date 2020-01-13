Короткие поздравления со старым Новым годом в стихах и прозе

13 января 2020 14:30 Алла Лысак
Короткие поздравления со старым Новым годом в стихах и прозе
Короткие поздравления со старым Новым годом в стихах и прозе

Поздравьте родных и близких со старым Новым годом!

 

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На Старий Новий рік
Щоб поганий настрій втік.
Щоб все бажане збулось,
А загублене — знайшлось.

***

Только Новый год прошел,
Старый Новый подошел.
Пусть он мимо не проходит,
В гости в каждый дом заходит
И несет с собой добро,
Чтоб весь год во всем везло!

***

Пусть в старый Новый год сердце снова поверит в чудеса, а душа откроет дверь для новых приключений и надежд. Желаю оставить всё грустное и плохое за плечами, взять в новый год с собой мечту и продолжать путь с любовью!

***

Я вітаю від душі
Із Старим вас Новим роком,
Щастя хай прийде в ваш дім
І оселиться під боком.
Гроші хай заходять в гості,
Пристрасть в серці хай палає,
Гріє ніжністю кохання,
Успіх хай не оминає.

***

 

Желаю в старый Новый год
Прекрасной жизни без хлопот,
Тепла, терпения, уважения,
Во всем добра и вдохновения.

***

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Старий Новий рік для тих,
Хто відсвяткувать не встиг.
Новий рік якщо проспав,
І салат не скуштував,
Ти сьогодні наливай,
Про харчі не забувай,
Наминай все, їж і пий,
Лише посуд ти не бий!
А танцюй і веселись,
І сьогодні не журись!

***

 

Пусть хранит вас птица счастья
От печалей и невзгод,
Мира и добра желаю
Я вам в старый Новый год!

***

Старый Новый год — это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким, приятным, но не пустым! 

***

Старий Новий рік дарує чудовий шанс втілити щось із невиконаного 1 січня – зібрати забутих друзів, відвідати ті місця, в які всі разом не можуть зібратися. Нехай все найзаповітніше здійсниться і додасть сили для майбутніх звершень.

Напомним,

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