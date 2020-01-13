Короткие поздравления со старым Новым годом в стихах и прозе

Поздравьте родных и близких со старым Новым годом!

На Старий Новий рікЩоб поганий настрій втік.Щоб все бажане збулось,А загублене — знайшлось.

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Только Новый год прошел,

Старый Новый подошел.

Пусть он мимо не проходит,

В гости в каждый дом заходит

И несет с собой добро,

Чтоб весь год во всем везло!

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Пусть в старый Новый год сердце снова поверит в чудеса, а душа откроет дверь для новых приключений и надежд. Желаю оставить всё грустное и плохое за плечами, взять в новый год с собой мечту и продолжать путь с любовью!

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Я вітаю від душі

Із Старим вас Новим роком,

Щастя хай прийде в ваш дім

І оселиться під боком.

Гроші хай заходять в гості,

Пристрасть в серці хай палає,

Гріє ніжністю кохання,

Успіх хай не оминає.

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Желаю в старый Новый год

Прекрасной жизни без хлопот,

Тепла, терпения, уважения,

Во всем добра и вдохновения.

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Старий Новий рік для тих,Хто відсвяткувать не встиг.Новий рік якщо проспав,І салат не скуштував,Ти сьогодні наливай,Про харчі не забувай,Наминай все, їж і пий,Лише посуд ти не бий!А танцюй і веселись,І сьогодні не журись!

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Пусть хранит вас птица счастья

От печалей и невзгод,

Мира и добра желаю

Я вам в старый Новый год!

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Старый Новый год — это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким, приятным, но не пустым!

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Старий Новий рік дарує чудовий шанс втілити щось із невиконаного 1 січня – зібрати забутих друзів, відвідати ті місця, в які всі разом не можуть зібратися. Нехай все найзаповітніше здійсниться і додасть сили для майбутніх звершень.

Напомним,