Лунный календарь: гороскоп на 9 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
9 февраля 2021 00:20
Лунный гороскоп на 9 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.
лунного Козерога не является благоприятным для общения с начальством и старшими. Препятствия в делах могут негативно повлиять на ваше настроение, однако не стоит опускать руки раньше времени, попробуйте воспользоваться советом друга.
Неподходящее время для поступления на работу, обращения к начальству, органам власти, для получения денежных дотаций, кредитов, ссуд.