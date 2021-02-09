Лунный календарь: гороскоп на 9 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

9 февраля 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 9 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 9 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

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Период лунного Козерога не является благоприятным для общения с начальством и старшими. Препятствия в делах могут негативно повлиять на ваше настроение, однако не стоит опускать руки раньше времени, попробуйте воспользоваться советом друга. 

Неподходящее время для поступления на работу, обращения к начальству, органам власти, для получения денежных дотаций, кредитов, ссуд. 

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Двадцать восьмой лунный день считается одним из самых благоприятных. Энергия суток созидательна, вы получите дополнительный импульс к действию. Следите, чтобы мысли были добрыми. Наши предки считали, что нельзя в этот день копать землю.

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