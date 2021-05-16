Поздравления с днем рождения мужчине в стихах и прозе, короткие

Ищете пожелания с днем рождения мужчине? Посмотрите в нашей подборке! На tv.ua собраны лучшие поздравления с днем рождения мужчине.

Смс поздравления с днем рождения мужчине

С днем рожденья поздравляем!Финансовой стабильности желаем,Здоровья, счастья, оптимизма,Крутых подъемов, яркой жизни,Стабильности, любви и мира,Благополучия и позитива!

***

С днем рождения! Желаю, чтобы при любых обстоятельствах оставался баланс и гармония в душе, здоровье в теле, стабильный доход на банковских счетах, мир и любовь в семье. Пусть близкие радуют счастливыми улыбками, а жизнь ― возможностями!

***

С днем рождения! Желаю не унывать по жизни, а радоваться каждому новому дню. Пускай Бог даёт здоровье, силы, достаток, счастье, уют и покой. Везения во всех начинаниях. Поддержки от родных и близких!

***

Поздравляем с днем рождения! Будь здоровым, сильным, успешным человеком. Желаем благополучия, любви, счастья, удачи, хорошего настроения. Пусть тебя всегда окружают верные друзья, на работе уважают коллеги, а дома лелеют и берегут родные.

Поздравления с днем рождения мужчине в прозе

С днем рождения! В этот прекрасный день пусть сбудутся все самые желанные мечты. Стабильности по жизни, здоровья, счастья и благополучия в семье. Пусть окружают люди, которые ценят, любят и хотят быть рядом. Всегда будьте опорой в семье, отважным мужчиной, для которого достижимы все цели. Чтобы оптимизма и сил с каждым годом становилось больше, и молодость бурлила в душе!

***

С днем рождения! Желаю, чтобы при любых обстоятельствах оставался баланс и гармония в душе, здоровье в теле, стабильный доход на банковских счетах, мир и любовь в семье. Пусть близкие радуют счастливыми улыбками, а жизнь ― возможностями!

***

С днем рождения! Желаю не унывать по жизни, а радоваться каждому новому дню. Пускай Бог даёт здоровье, силы, достаток, счастье, уют и покой. Везения во всех начинаниях. Поддержки от родных и близких!

Поздравляю тебя с днем рождения! Хотелось бы пожелать тебе здоровья, радости, настроения, удачи. Чтобы все люди, которые тебя окружают видели тебя счастливым и жизнерадостным. Чтобы каждый новый день был наполнен энергии и позитива!

***

С днем рождения! Желаю стабильного дохода, мира в семье, гармонии в душе и, главное, здоровья — лишним оно никогда не бывает. Чтоб ты всегда был рад тому, что у тебя уже есть, но при этом никогда не переставал ставить перед собой большие жизненные цели. Пусть за пазухой тебя всегда греет чувство любви, а любимая будет надежной опорой в жизни. Взгляни на мир свежим взглядом, развивайся, радуйся жизни, будь счастлив, здоров и любим!

Поздравления с днем рождения мужчине в стихах

Пусть будет в жизни всё стабильно,

И по-мужски надёжно, сильно.

Карьера крепнет и растёт,

Любимая с работы ждет,

Друзья тебя не забывают,

На отдых часто приглашают,

Врачи обходят стороной,

На сердце радость и покой,

И вслед все смотрят с уваженьем.

Всех благ тебе! И с днем рожденья!

***

Желаю в жизни только счастья,

Удачи, смеха, радости, тепла!

Пусть стороной обходят все ненастья,

А рядом будут добрые друзья!



Желаю, чтоб мечты твои сбывались,

Здоровье чтоб не подводило никогда,

И, как стремительно года б твои ни мчались,

Ты оставайся молодым всегда-всегда!

***

С днем рожденья поздравляем!

Финансовой стабильности желаем,

Здоровья, счастья, оптимизма,

Крутых подъемов, яркой жизни,

Стабильности, любви и мира,

Благополучия и позитива!

***

Поздравляю с днем рождения!

Желаю счастья и везения.

Стабильности во всех делах,

Успешным быть и при деньгах.



Пусть в жизни будет все прекрасно,

Любая цель станет подвластна.

Надежным будь, всегда любимым,

Во всех делах незаменимым!

***

Поздравляем с днем рождения

И желаем настроения!

Быть всегда веселым, сильным,

Благородным, модным, стильным.



Чтобы все дела решались,

Деньги только прибавлялись.

Доброты, любви, удачи,

Моря, солнышка в придачу.



Быть здоровым, не болеть,

Все, что хочется, иметь.

Без печали жить, смеяться

И проблемам улыбаться.