Поздравления с днем рождения мужчине в стихах и прозе, короткие
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Смс поздравления с днем рождения мужчине
Финансовой стабильности желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира,
Благополучия и позитива!
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С днем рождения! Желаю, чтобы при любых обстоятельствах оставался баланс и гармония в душе, здоровье в теле, стабильный доход на банковских счетах, мир и любовь в семье. Пусть близкие радуют счастливыми улыбками, а жизнь ― возможностями!
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С днем рождения! Желаю не унывать по жизни, а радоваться каждому новому дню. Пускай Бог даёт здоровье, силы, достаток, счастье, уют и покой. Везения во всех начинаниях. Поддержки от родных и близких!
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Поздравляем с днем рождения! Будь здоровым, сильным, успешным человеком. Желаем благополучия, любви, счастья, удачи, хорошего настроения. Пусть тебя всегда окружают верные друзья, на работе уважают коллеги, а дома лелеют и берегут родные.
Поздравления с днем рождения мужчине в прозе
С днем рождения! В этот прекрасный день пусть сбудутся все самые желанные мечты. Стабильности по жизни, здоровья, счастья и благополучия в семье. Пусть окружают люди, которые ценят, любят и хотят быть рядом. Всегда будьте опорой в семье, отважным мужчиной, для которого достижимы все цели. Чтобы оптимизма и сил с каждым годом становилось больше, и молодость бурлила в душе!
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С днем рождения! Желаю, чтобы при любых обстоятельствах оставался баланс и гармония в душе, здоровье в теле, стабильный доход на банковских счетах, мир и любовь в семье. Пусть близкие радуют счастливыми улыбками, а жизнь ― возможностями!
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С днем рождения! Желаю не унывать по жизни, а радоваться каждому новому дню. Пускай Бог даёт здоровье, силы, достаток, счастье, уют и покой. Везения во всех начинаниях. Поддержки от родных и близких!
Поздравляю тебя с днем рождения! Хотелось бы пожелать тебе здоровья, радости, настроения, удачи. Чтобы все люди, которые тебя окружают видели тебя счастливым и жизнерадостным. Чтобы каждый новый день был наполнен энергии и позитива!
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С днем рождения! Желаю стабильного дохода, мира в семье, гармонии в душе и, главное, здоровья — лишним оно никогда не бывает. Чтоб ты всегда был рад тому, что у тебя уже есть, но при этом никогда не переставал ставить перед собой большие жизненные цели. Пусть за пазухой тебя всегда греет чувство любви, а любимая будет надежной опорой в жизни. Взгляни на мир свежим взглядом, развивайся, радуйся жизни, будь счастлив, здоров и любим!
Поздравления с днем рождения мужчине в стихах
Пусть будет в жизни всё стабильно,
И по-мужски надёжно, сильно.
Карьера крепнет и растёт,
Любимая с работы ждет,
Друзья тебя не забывают,
На отдых часто приглашают,
Врачи обходят стороной,
На сердце радость и покой,
И вслед все смотрят с уваженьем.
Всех благ тебе! И с днем рожденья!
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Желаю в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаю, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!
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С днем рожденья поздравляем!
Финансовой стабильности желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира,
Благополучия и позитива!
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Поздравляю с днем рождения!
Желаю счастья и везения.
Стабильности во всех делах,
Успешным быть и при деньгах.
Пусть в жизни будет все прекрасно,
Любая цель станет подвластна.
Надежным будь, всегда любимым,
Во всех делах незаменимым!
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Поздравляем с днем рождения
И желаем настроения!
Быть всегда веселым, сильным,
Благородным, модным, стильным.
Чтобы все дела решались,
Деньги только прибавлялись.
Доброты, любви, удачи,
Моря, солнышка в придачу.
Быть здоровым, не болеть,
Все, что хочется, иметь.
Без печали жить, смеяться
И проблемам улыбаться.