Смешные и забавные поздравления с 1 апреля

Первый день апреля традиционно считается днем смеха, шуток и розыгрышей.

Желаю только позитива,Улыбок, радости, веселья,Жить ярко, красочно, счастливо,Цветным пусть будет настроение!Пускай же смех звучит кругом,Ведь будет шуток новых много,Пусть мир наполнится добром,Желаю вам денька смешного!

***

В День Смеха желаю: уюта и тепла,

Чтоб жизнь позитивной всегда, лишь, была,

Вокруг, чтоб прохожие Вам улыбались,

Друзья, чтоб от радости в счастье купались!



Дарите тепло, вдохновляйте народ,

Чтоб жить все могли без не нужных хлопот.

Купайтесь в веселье чарующих грёз,

Дарите друг другу жизнь — без слёз!



Цените улыбки, желание жить,

Умейте красиво друг с другом дружить.

И помните: смех — это жизнь, богатство, успех...

Смех — это рай и счастье для всех!

***

Поздравляем с прекрасным веселым апрельским праздником!

Желаем Вам никогда не унывать, чаще улыбаться, находить положительные моменты в любой ситуации, не терять присутствия духа и тренировать чувство юмора. Пусть каждый день станет поводом для смеха, шуток и веселья, пусть будет приподнятым настроение, а на сердце всегда присутствует радость!

***

Всюду радость и веселье,

Наступил день смеха,

Пожелаем вам сегодня

Счастья и успеха,

Пусть же вам во всем везёт,

Чаще улыбайтесь,

И на позитиве

Всегда вы оставайтесь!

***

В первый день апрельский

С Днем смеха поздравляю,

Пусть нам позитивом

Сердца он заряжает.



Желаю, чтобы смех

Был добрым и веселым,

Чтоб радовались мы

Шуткам и приколам.



Звенит пусть колокольчиком,

Гремит раскатом грома,

Сегодня дарим смех

Чужим мы и знакомым.



Задор, здоровье, радость

Пусть несет нам смех,

Тот, кто смеется, будет

Пусть счастливей всех.

***

Поздравляю с 1 апреля! Желаю радости, веселья, смотреть на все сквозь призму оптимизма. Пусть юмор помогает в тяжелых ситуациях, и каждый день находится повод пошутить и громко посмеяться!

***

Желаю ко всему относиться с юмором, ничего не принимать близко к сердцу, уметь посмеяться над собой, с улыбкой принимать даже сложные ситуации и позитивно смотреть на мир. С днем смеха!

***

Желаю много позитива

В этот радостный денек!

Душа поет пускай счастливо,

Пусть льется смех, как ручеек!



Веселья я желаю много,

Приколов добрых лишь, не злых,

И настроения заводного,

И море шуточек смешных!

***

Желаю много позитива

В этот радостный денек!

Душа поет пускай счастливо,

Пусть льется смех, как ручеек!



Веселья я желаю много,

Приколов добрых лишь, не злых,

И настроения заводного,

И море шуточек смешных!

Напомним,