Смешные и забавные поздравления с 1 апреля
Первый день апреля традиционно считается днем смеха, шуток и розыгрышей.
Улыбок, радости, веселья,
Жить ярко, красочно, счастливо,
Цветным пусть будет настроение!
Пускай же смех звучит кругом,
Ведь будет шуток новых много,
Пусть мир наполнится добром,
Желаю вам денька смешного!
***
В День Смеха желаю: уюта и тепла,
Чтоб жизнь позитивной всегда, лишь, была,
Вокруг, чтоб прохожие Вам улыбались,
Друзья, чтоб от радости в счастье купались!
Дарите тепло, вдохновляйте народ,
Чтоб жить все могли без не нужных хлопот.
Купайтесь в веселье чарующих грёз,
Дарите друг другу жизнь — без слёз!
Цените улыбки, желание жить,
Умейте красиво друг с другом дружить.
И помните: смех — это жизнь, богатство, успех...
Смех — это рай и счастье для всех!
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Поздравляем с прекрасным веселым апрельским праздником!
Желаем Вам никогда не унывать, чаще улыбаться, находить положительные моменты в любой ситуации, не терять присутствия духа и тренировать чувство юмора. Пусть каждый день станет поводом для смеха, шуток и веселья, пусть будет приподнятым настроение, а на сердце всегда присутствует радость!
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Всюду радость и веселье,
Наступил день смеха,
Пожелаем вам сегодня
Счастья и успеха,
Пусть же вам во всем везёт,
Чаще улыбайтесь,
И на позитиве
Всегда вы оставайтесь!
***
В первый день апрельский
С Днем смеха поздравляю,
Пусть нам позитивом
Сердца он заряжает.
Желаю, чтобы смех
Был добрым и веселым,
Чтоб радовались мы
Шуткам и приколам.
Звенит пусть колокольчиком,
Гремит раскатом грома,
Сегодня дарим смех
Чужим мы и знакомым.
Задор, здоровье, радость
Пусть несет нам смех,
Тот, кто смеется, будет
Пусть счастливей всех.
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Поздравляю с 1 апреля! Желаю радости, веселья, смотреть на все сквозь призму оптимизма. Пусть юмор помогает в тяжелых ситуациях, и каждый день находится повод пошутить и громко посмеяться!
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***
Желаю много позитива
В этот радостный денек!
Душа поет пускай счастливо,
Пусть льется смех, как ручеек!
Веселья я желаю много,
Приколов добрых лишь, не злых,
И настроения заводного,
И море шуточек смешных!
***
Желаю много позитива
В этот радостный денек!
Душа поет пускай счастливо,
Пусть льется смех, как ручеек!
Веселья я желаю много,
Приколов добрых лишь, не злых,
И настроения заводного,
И море шуточек смешных!
Напомним,