Смешные и забавные поздравления с 1 апреля

31 марта 2021 15:10 Алла Лысак
Смешные и забавные поздравления с 1 апреля
Поздравления с Днем смеха в стихах и прозе
pixabay.com

Первый день апреля традиционно считается днем смеха, шуток и розыгрышей.

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Желаю только позитива,
Улыбок, радости, веселья,
Жить ярко, красочно, счастливо,
Цветным пусть будет настроение! 

Пускай же смех звучит кругом,
Ведь будет шуток новых много,
Пусть мир наполнится добром,
Желаю вам денька смешного!

***

В День Смеха желаю: уюта и тепла,
Чтоб жизнь позитивной всегда, лишь, была,
Вокруг, чтоб прохожие Вам улыбались,
Друзья, чтоб от радости в счастье купались!

Дарите тепло, вдохновляйте народ,
Чтоб жить все могли без не нужных хлопот.
Купайтесь в веселье чарующих грёз,
Дарите друг другу жизнь — без слёз!

Цените улыбки, желание жить,
Умейте красиво друг с другом дружить.
И помните: смех — это жизнь, богатство, успех...
Смех — это рай и счастье для всех!

***

Поздравляем с прекрасным веселым апрельским праздником!

Желаем Вам никогда не унывать, чаще улыбаться, находить положительные моменты в любой ситуации, не терять присутствия духа и тренировать чувство юмора. Пусть каждый день станет поводом для смеха, шуток и веселья, пусть будет приподнятым настроение, а на сердце всегда присутствует радость!

***

Всюду радость и веселье,
Наступил день смеха,
Пожелаем вам сегодня
Счастья и успеха,
Пусть же вам во всем везёт,
Чаще улыбайтесь,
И на позитиве
Всегда вы оставайтесь!

***

В первый день апрельский
С Днем смеха поздравляю,
Пусть нам позитивом
Сердца он заряжает.

Желаю, чтобы смех
Был добрым и веселым,
Чтоб радовались мы
Шуткам и приколам.

Звенит пусть колокольчиком,
Гремит раскатом грома,
Сегодня дарим смех
Чужим мы и знакомым.

Задор, здоровье, радость
Пусть несет нам смех,
Тот, кто смеется, будет
Пусть счастливей всех.

***

Поздравляю с 1 апреля! Желаю радости, веселья, смотреть на все сквозь призму оптимизма. Пусть юмор помогает в тяжелых ситуациях, и каждый день находится повод пошутить и громко посмеяться!

***

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Желаю ко всему относиться с юмором, ничего не принимать близко к сердцу, уметь посмеяться над собой, с улыбкой принимать даже сложные ситуации и позитивно смотреть на мир. С днем смеха!

***

Желаю много позитива
В этот радостный денек!
Душа поет пускай счастливо,
Пусть льется смех, как ручеек!

Веселья я желаю много,
Приколов добрых лишь, не злых,
И настроения заводного,
И море шуточек смешных!

***

Желаю много позитива
В этот радостный денек!
Душа поет пускай счастливо,
Пусть льется смех, как ручеек!

Веселья я желаю много,
Приколов добрых лишь, не злых,
И настроения заводного,
И море шуточек смешных!

Напомним,

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