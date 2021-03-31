Магнитные бури в апреле 2021: чего ожидать украинцам

Магнитные бури в апреле 2021: чего ожидать украинцам

Синоптики составили предварительное расписание магнитных бурь на апрель 2021 года.

Магнитные возмущения влияют на самочувствие метеозависимых людей. В дни возмущений вы можете ощутить головные боли, скачки давления, порой обостряются уже существующие хронические заболевания. Другими словами, приятного мало.

Поэтому советуем ознакомиться с предварительным прогнозом магнитных бурь на апрель 2021 года, чтобы планировать свои дела.

Магнитные бури в апреле

По информации Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, в апреле ожидается несколько небольших магнитных бурь.

Наиболее мощные бури G1 пройдут 10, 16 и 17 апреля. Вспышки меньшей мощности, но которые также будут ощутимы, ожидаются 2, 8 и 9 апреля.

Как избежать дискомфорта во время магнитной бури?

В дни бурь очень важно не подвергать организм дополнительным нагрузкам, избегать стрессов, достаточно отдыхать и питаться правильно. Медики предупреждают, что во время магнитных возмущений нежелательно употреблять алкоголь.

Напомним,