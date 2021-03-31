Магнитные бури в апреле 2021: чего ожидать украинцам
Синоптики составили предварительное расписание магнитных бурь на апрель 2021 года.
Поэтому советуем ознакомиться с предварительным прогнозом магнитных бурь на апрель 2021 года, чтобы планировать свои дела.
Магнитные бури в апреле
По информации Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, в апреле ожидается несколько небольших магнитных бурь.
Наиболее мощные бури G1 пройдут 10, 16 и 17 апреля. Вспышки меньшей мощности, но которые также будут ощутимы, ожидаются 2, 8 и 9 апреля.
Как избежать дискомфорта во время магнитной бури?
Напомним,