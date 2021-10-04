Покров Пресвятой Богородицы 2021: дата и значение праздника

В середине октября православные христиане отмечают праздник под названием Покров Пресвятой Богородицы (Покрова).

Когда Покрова в 2021 году

Праздник является непереходящим, ежегодно его отмечают в один и тот же день, 14 октября. На Покрову в Украине выпадает еще несколько торжеств, например, День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества.

14 октября украинцы получат выходной день.

Значение праздника Покрова

Отмечать праздник Покрова Пресвятой Богородицы начали в Х веке.

Согласно преданию, Константинополь оказался в окружении врагов, и жители города собрались в храме и начали молиться Богородице о спасении. После этого возле храма появилась сама Дева Мария, ее окружали ангелы, апостолы и пророки. Она накрыла своим омофором город, и людям удалось спасти.

Покрова также символизирует подготовку к зиме, земля покрывается опавшей листвой, готовясь к холодам. К этому празднику наши предки всегда старались закончить сбор урожая и посев озимых.

Напомним,