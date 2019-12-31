Катя Осадчая: Предпочитаю делать то, что у меня хорошо получается

30 декабря в продажу поступил свежий номер журнала «Теленеделя», на обложке которого - Катя Осадчая.

Для зрителей она - яркая, ослепительная, стильная ведущая «Голосу країни» и «Світського життя» (1+1). А для родных - просто Катя, которая по утрам отводит маленького сына в садик, на Новый год делает оливье и выискивает возможность, чтобы заскочить в магазин за обновкой.

Стал ярче и не только не утратил актуальности, а наоборот - теперь он модный, потому что открыл многих звезд, которые появляются у нас в «Світському житті»: TAYANNA, ALEKSEЕV, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян, MARUV, KAZKA.

Насколько выкладываетесь за съемочный период этого проекта в физическом и моральном плане?

Любая работа, если ее делать качественно, требует много времени, сил и эмоций. «Слепые прослушивания» «Голосу…» - это вообще съемочный марафон, потому что записываем их много дней подряд. Зрители все видят, конечно, в другом варианте - более компактном, легком. Но так и должно быть. Мы обязаны дарить им счастье и радость. Если они и видят слезы и разочарование, то только от участников проекта.

Полную версию откровенного интервью читайте в журнале «Теленеделя» №2, 2020 от 30 декабря в продаже!

Журнал «Теленеделя» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины. Рекомендованная цена - 17 грн. 00 коп.

Журнал «Теленеделя» также можно приобрести в нашем интернет-магазине.

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