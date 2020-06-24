Катя Бужинская впервые показала подросших детей на обложке журнала Телескоп
24июня вышел свежий номер журнала Телескоп с Катей Бужинской на обложке.
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- Летом совсем необязательно посещать спортзал, чтобы заняться фитнесом. Достаточно приехать на любимую дачу, взять тяпку и воодушевленно отправиться на огород. Как сжигать калории без отрыва от «производства», знает «ТОП».
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