Катя Бужинская впервые показала подросших детей на обложке журнала Телескоп

24 июня 2020 15:43 Александр Кива
Катя Бужинская впервые показала подросших детей на обложке журнала Телескоп
Катя Бужинская с мужем и детьми

24июня вышел свежий номер журнала Телескоп с Катей Бужинской на обложке.

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Читайте в свежем номере еженедельника «Телескоп»:

  • Певица Екатерина Бужинская регулярно балует фанатов новыми клипами и экстравагантными образами, дает концерты по всему миру, занимается благотворительностью, заботится о близких. «ТОП» побеседовал со звездой, а затем разложил ее жизненные ценности по буквам алфавита.
  • 27 июня Тоби Магуайр отмечает юбилей – ему исполняется 45 лет, более 30 из которых он дружит с не менее именитым коллегой Леонардо Ди Каприо. Оба актера с 12-ти лет отчаянно пытались прорваться на сцену и нередко конкурировали за одни и те же роли. Однако это не помешало им создать крепкую дружбу, которую не удалось разрушить даже огромной славе.
  • Найти припрятанные сокровища — кто не пытался сделать это, когда был чу-у-уточку помладше? «ТОП» предлагает вспомнить детские мечты и 29 июня, в День поисков кладов и секретов, попытать счастья еще разок. Как именно, подскажут «кладоискательные» фильмы.
  • 8 июня «Звездный Лорд» из марвеловских «Стражей Галактики» Крис Прэтт отметил первую годовщину свадьбы. Любимая Кэтрин вот-вот преподнесет Крису киндер-сюрприз, а он уже загадывает целую кучу детей, ферму, прудик с рыбками и сказочные закаты. И это похвально, ведь предыдущей супруге мускулистый мачо категорически заявлял, что к отпрыскам не готов и нянчиться ни с кем не собирается. Теперь же актер планирует «поменьше работать и побольше жить», а «ТОП» вспоминает, как он шел к этой мысли.
  • 15 лет назад телезрители влюбились в телеисторию о той, что родилась некрасивой, зато умом и сообразительностью заработала себе принца и королевство в придачу. Резонно предположить, что исполнители центральных ролей в этой сказке о Золушке впоследствии стали нарасхват у режиссеров и превратились в настоящих звезд кинематографа.  «ТОП» выяснил, так это или нет, а мимоходом узнал кое-что о личной жизни актеров сериала “Не родись красивой”.
  • 30 июня 2000 года на экраны вышел фильм-катастрофа “Идеальный шторм” о тех, кто каждый день рискует жизнью в море. Трагическую историю судна «Андреа Гейл» и его экипажа вспоминаем в рубрике «ТОП-Ретро».
  • В деле туризма звезды – лучшие советчики. За свою активную жизнь они посетили много мест и точно знают, где есть на что посмотреть. А таких точек на украинской карте немало! Рассказываем об излюбленных местах для отдыха ведущего Сергея Притулы в новом номере журнала “Телескоп”.
  • 24 июня 1935 года на первой в мире детской железной дороге паровоз дал гудок отправления. Любознательный «ТОП» разузнал больше о появлении этого “взрослого” развлечения для маленьких.
  • В мире существует масса угрожающих человеку вещей и явлений. И на протяжении всей истории люди страдали от множества безжалостных пандемий. Специально для рубрики “ТОП-Discovery” мы узнали, какие болезни в свое время унесли миллионы жизней.
  • У этого растения особые – взаимовыгодные отношения с животными. А по-другому в столь суровом мире не проживешь. Непентес (или кувшиночник) с помощью длинных стеблей взбирается по веткам и стволам на десятки метров в высоту, чтобы там найти себе пищу…
  •  Летом совсем необязательно посещать спортзал, чтобы заняться фитнесом. Достаточно приехать на любимую дачу, взять тяпку и воодушевленно отправиться на огород. Как сжигать калории без отрыва от «производства», знает «ТОП».
  • Все мы являемся частью социума, и, как бы того ни хотели, мы не всемогущи и не можем обходиться лишь своими силами. Тем не менее часто люди испытывают сложности с произнесением такой простой фразы: «Не могли бы вы мне помочь?» В чем таится корень проблемы и как побороть страх просить, разбирался «ТОП».
  • Кухня Испании несложная и при этом отличается поистине королевским разнообразием. Так что «от Севильи до Гренады» круглый год кружат голову не только серенады и музыка зажигательного фламенко, но и запахи аппетитных национальных блюд!

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