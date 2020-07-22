Лидер группы Антитела Тарас Тополя: Все будет нормально! Все переживем

22 июля вышел свежий номер журнала Телескоп. На обложке — певец Тарас Тополя.

Читайте в свежем номере еженедельника «Телескоп»:

· На днях украинская рок-группа «Антитела» презентовала музыкальное видео «Кино» на песню из будущего альбома. Сейчас лидер коллектива Тарас Тополя как раз готовит треки для очередной пластинки. «ТОП» ненадолго отвлек его, чтобы выведать подробности свеженькой работы, а заодно поболтать о личном.

· В августе любимый многими зрителями телеканал 2+2 отмечает первый серьезный юбилей — 10 лет. Возраст вроде бы и детский, но вполне солидный для больших свершений. В нынешнем виде 2+2 появился 30 августа 2010 года, а его прародителем стал телеканал «Кино». Для аудитории последнее десятилетие пролетело незаметно, а юбиляр за это время успел приготовить 20 телесезонов! «ТОП» рассекретил другие грандиозные числа, связанные с 2+2, и собрал 10 поразительных фактов об имениннике.

· По субботам и воскресеньям знаменитый шеф-повар в компании ведущего Андрея Доманского неизменно угощает телезрителей «Интера» вкусненьким. Однако это еще не все, что звездные друзья делают вместе. После карантина шеф и ведущий решили в паре похудеть. Заинтересовавшись, как они собираются достичь цели, «ТОП» расспросил об этом самого Дромова и его супругу Викторию.

· 15 лет назад на телеэкранах начался самый драматичный и долгий «Побег» в истории кинематографа. В преддверии 6-го сезона шоу «ТОП» решил познакомиться ближе с исполнителем одной из главных ролей проекта Домиником Перселлом.

· Пока многие воздерживаются от междугородных поездок из-за пандемии, отважная Леся Никитюк запаслась масками и санитайзерами и отправилась в вояж по малоизвестным туристическим местам Украины. Во втором сезоне тревел-шоу ведущая вместе с командой проекта «Le Маршрутка» планирует исследовать необычные локации, чтобы еще сильнее вдохновить зрителей путешествовать по родной стране. Премьеру свежих эпизодов зрители Нового канала увидят этой осенью. Но нетерпеливый «ТОП» уже готов показать эксклюзивные кадры из путешествий.

· Один из лучших режиссеров современности Кристофер Нолан отмечает 50-летие. Как дальтонизм, «Звездные войны» и отцовская камера помогли засиять звезде кинематографического небосвода, знает «ТОП».

· Кто-то обручился, кто-то похудел, вернулся в старый проект или наоборот уволился… От новостей просто голова кругом! А погода этому только способствует. Поэтому берем прохладительные напитки и вместе разоблачаем слухи и домыслы.

· Находчивый, бесстрашный и чуток нахальный. Самому сумасшедшему кролику медиапространства Багзу Банни исполняется 80 лет. О пути легендарного мультяшного героя узнавал «ТОП».

· Настольные игры сегодня на пике популярности, но древние люди любили подобные развлечения не меньше нас. Недавно в Норвегии археологи нашли фишки и игральную доску возрастом более 1600 лет. «ТОП» вспомнил о самых старых и популярных забавах для веселых компаний.

· Маленькая птичка под названием чатемская петроика однажды оказалась на грани полного вымирания. Причиной тому была бурная сельскохозяйственная деятельность и крысы, поедающие потомство. Как людям удалось восстановить популяцию этих пернатых благодаря одной хитрости, рассказываем в рубрике «ХВОСТуны».

· О пользе морской воды твердили наши бабушки и дедушки, ответственные родители и сейчас стараются регулярно вывозить детишек на побережье. Но вот действительно ли отпуск на пляже обладает такими магическими восстановительными свойствами? Разбираемся вместе с редакционным доктором.

· Уйти из офиса и не возвращаться… Причин, по которым человек страстно желает перемен на трудовом поприще, много. Одна из них – невозможность ужиться с чересчур активными/агрессивными/самовлюбленными… (в общем, токсичными) коллегами. Однако в нынешних кризисных условиях, когда сложно не то что найти новую работу, а удержаться на старой, попытаться поладить все-таки придется. Психолог рассказывает, как это сделать.

· Сериалы, даже фантастические, — это всегда отражение реальной жизни. И без еды в них ну никак не обойтись. У героев есть свои любимые блюда, которые могут характеризовать их, хорошо смотреться в кадре и даже становиться частью сюжета. А если приготовить такие же у себя дома, можно почувствовать телефильм еще и на вкус.

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