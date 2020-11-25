Клавдия Дрозд: сериал "Родня" снимали в жанре "жизнь"
25 ноября в продажу поступил свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Клавдия Дрозд.
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