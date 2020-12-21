Анна Саливанчук: смотрю на мир с позитивом

21 декабря 2020 10:10 Юлия Крутиева
Анна Саливанчук: смотрю на мир с позитивом
Актриса Анна Саливанчук
пресс-служба

23 декабря в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Анна Саливанчук.

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Читайте в свежем номере еженедельника «Телескоп»:

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  • В декабре на интернет-платформе «Дисней+» завершился показ второго сезона о похождениях загадочного охотника за головами Дина Джарина с планеты Мандалор. История Дина растянулась на целый сериал, который был номинирован на 15 «Эмми» и отхватил 5 из них. «ТОП» выяснил, за что же эксперты так уважили «Мандалорца».
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