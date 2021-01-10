Селена Гомес: Прежде всего, любите себя
12 января в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Селена Гомес.
- В последний месяц 2020-го Селена Гомес, некогда слывшая кумиром тинейджеров, получила звание «Женщина года» от уважаемого журнала People. Осознав, что девочка повзрослела, «ТОП» собрал подробности изменений в жизни артистки и выяснил, за что ее титуловали.
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