Селена Гомес: Прежде всего, любите себя

10 января 2021 20:50 Юлия Крутиева
Селена Гомес: Прежде всего, любите себя
Певица Селена Гомес
Fotobank / GettyImages

12 января в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Селена Гомес.

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Читайте в свежем номере еженедельника «Телескоп»:

  • В последний месяц 2020-го Селена Гомес, некогда слывшая кумиром тинейджеров, получила звание «Женщина года» от уважаемого журнала People. Осознав, что девочка повзрослела, «ТОП» собрал подробности изменений в жизни артистки и выяснил, за что ее титуловали. 
  • 13 января актер и бывший автогонщик Патрик Демпси подобрался к своему 55-летию с приятным достижением: в ноябре его персонажа вернули в популярный сериал «Анатомия страсти». Все работы актера перекликаются с личными отношениями и увлечением гонками, которое чуть не сломало ему карьеру и брак. Мы попытались разобраться с хитросплетениями жизни юбиляра в рубрике «ТОП-Знакомцы».
  • Режим самоизоляции мало кому дается легко. Однако все познается в сравнении. С этой целью «ТОП» составил список фильмов про изоляцию, героям которых пришлось гораздо хуже, чем нам.
  • Десять лет назад состоялась премьера ситкома о приключениях амбициозных подруг «Две девицы на мели». Несмотря на клишированность сюжета, сериал прожил аж шесть лет. А исполнительница одной из главных ролей, Бет Берс, благодаря проекту даже нашла себя в любимом деле (и речь не об игре в кино!). Заинтригованный «ТОП» решил раскопать побольше фактов об этом телемыле.
  • Одна из самых крепких пар Голливуда - Крис Хемсворт и Эльза Патаки - 26 декабря отметила десятилетие своей семьи. Многие воспринимают их союз как образцово-показательный – трое детей, большая собака, огромный дом, регулярные путешествия и прекрасные родственники, с которыми можно и в одном фильме сняться, и устроить пир на берегу океана… Специально к юбилею «ТОП» решил разгадать секреты их крепкого брака. 
  • 30 лет назад мастер лирических комедий — режиссер Эльдар Рязанов представил на суд публики нетипичный для себя грустный фильм «Небеса обетованные», построенный на иносказаниях. «ТОП» вспомнил, как снимали легендарную уже картину.
  • О чем мечтает Ирина Билык? Какое животное может заставить Влада Яму вздрогнуть? Традиционно мы выбрали самые интересные вопросы читателей и делимся эксклюзивными ответами.
  • 40 лет назад с конвейера сошел один из самых запоминающихся спортивных автомобилей - DeLorean DMC-12. Рассказываем о судьбе легендарной машины, на которой гоняли Марти Макфлай и Док в культовом фильме «Назад в будущее», в рубрике «ТОП-Эпизод».
  • Культура изготовления алкоголя сформировалась еще во времена зарождения цивилизации. За весь период человечество изобрело множество рецептов. Одни удивляют или вызывают трепет, а другие – ужасают. «ТОП» познакомился с самыми диковинными напитками, но пробовать предусмотрительно отказался.
  • В тропических лесах Эквадора водится существо, при виде которого кровь стынет в жилах, - сущий кошмар для арахнофоба! Такое ощущение, что перед вами творение безумного ученого, однако сенокосца-кролика создала именно природа. Изучаем странную животинку в рубрике «ХВОСТуны».
  • Многим из нас зимой лишний раз на улицу выходить не хочется, не то чтобы там спортом заниматься. И очень зря! Предлагаем одеться потеплее, достать из каморки запылившееся снаряжение и отправиться на ближайшую горку или гору (кому как повезло). А если любимого зимнего хобби у вас еще нет, выбирайте из самых полезных в рубрике «ТОП-Копилка».
  • На сильном морозе даже у здоровых людей нередко перехватывает дыхание. А при простудных и хронических недугах состояние может вовсе усугубиться. Как максимально комфортно пережить холодный период, знает наш редакционный доктор.
  • Многие относятся к эмоциям как к чему-то неконтролируемому. На самом деле проявлять чувства – важный навык, который нужно развивать. Как это сделать, знает «ТОП».
  • К праздникам наши люди готовятся так основательно, что даже после череды застолий холодильники ломятся от продуктов. Как не попавшим в торжественные блюда добром – сыром, колбаской, овощами, фруктами – распорядиться по-умному? ТОП-Кулинар предлагает несколько вариантов.

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