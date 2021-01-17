Элайджа Вуд: Зрители все еще видят во мне Фродо
17 января 2021 15:00
Актер Элайджа Вуд
Fotobank / GettyImages
19 января в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Элайджа Вуд.
- 28 января заслуженному хоббиту всея планеты, более известному как Элайджа Вуд, исполнится 40 лет. Волшебная киносага о борьбе света и тьмы с его участием стартовала (только представьте!) целых 20 лет назад. Ощущение, что прошло максимум лет 10, присутствует не только у нас, но и у самого актера. Тем не менее времени уже утекло немало. И специально к юбилею исполнителя главной роли «ТОП» выведал, чем же все эти годы занимался экранный Фродо.
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