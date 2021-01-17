Элайджа Вуд: Зрители все еще видят во мне Фродо

17 января 2021 15:00 Юлия Крутиева
Элайджа Вуд: Зрители все еще видят во мне Фродо
Актер Элайджа Вуд
Fotobank / GettyImages

19 января в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Элайджа Вуд.

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Читайте в свежем номере еженедельника «Телескоп»:

  • 28 января заслуженному хоббиту всея планеты, более известному как Элайджа Вуд, исполнится 40 лет. Волшебная киносага о борьбе света и тьмы с его участием стартовала (только представьте!) целых 20 лет назад. Ощущение, что прошло максимум лет 10, присутствует не только у нас, но и у самого актера. Тем не менее времени уже утекло немало. И специально к юбилею исполнителя главной роли «ТОП» выведал, чем же все эти годы занимался экранный Фродо.
  • 24 января актриса Настасья Кински, «последняя кинодива», как называют ее многие критики, отмечает свой 60-й день рождения. Вспомнив творческий путь звезды, «ТОП» отобрал шестерку самых приметных ее киноработ.
  • Взяв в руки книгу заклинаний, «ТОП» призвал самых харизматичных волшебников, которые когда-либо являлись на киноэкранах. В честь чего? 28 января — День колдунов, он же Павлов день, — время первой практики юных магов и демонстрации умений своим наставникам.
  • История о том, как, добившись успеха в одной сфере, человек начинает пробовать свои силы и в других, не нова. И также не новость, что подобные эксперименты редко приносят хорошие плоды. Однако не у Джастина Тимберлейка. За почти 30-летнюю карьеру он реализовал себя во стольких жизненных амплуа, что невольно начинаешь подозревать у него наличие маховика времени! Специально к именинам артиста (а исполнится ему ни много ни мало 40 лет) «ТОП» решил осветить некоторые грани личности популярного мультиартиста.
  • 24 января у поклонников популярного в начале 2000-х молодежного сериала «Одинокие сердца» есть повод для праздника: исполнительница роли Мариссы — Миша Бартон отмечает 35-летие. «ТОП» полюбопытствовал, как сложилась судьба актрисы и ее коллег по «ОС».
  • 50 лет назад на экраны вышел уникальный киношедевр «Король-олень». Персонажи итальянской комедии масок, бутафорские лошади, нарисованный олень – пересматривая фильм, иногда даже не до конца понимаешь, что происходит на экране… Но это восхитительно-волшебное зрелище завораживает так, что о логике зритель вспоминает редко. Как снималось легендарное кино, рассказываем в рубрике «ТОП-Ретро».
  • Проснуться в 2:30, чтобы до работы успеть основательно потренироваться? Легко! Нет, не для нас, конечно, но для некоторых суперстар даJ. Вдохновляемся примером одного из них в рубрике «ТОП-Life».
  • В середине 1980-х Америка стала безоговорочным лидером в освоении космоса. Но в 1986 году случилась трагедия – 28 января через 73 секунды после старта взорвался шаттл «Челленджер». О фатальных просчетах специалистов НАСА узнавал «ТОП».
  • Гипноз — это научно обоснованный метод, который до сих пор окутан мистикой. «ТОП» попытался разобраться в стереотипах, связанных с этой удивительной наукой.
  • Прежде чем взять необычное насекомое в руки, приглядитесь к нему внимательнее. Чем опасно это животное, поведал наш специалист по флоре и фауне в рубрике «Хвостуны».
  • Хороших гладильных досок много, но как подобрать именно ту, которая будет соответствовать ваши потребностям? Рассказываем о главных критериях выбора этого важного бытового предмета в рубрике «ТОП-Копилка».
  • В начале года хочется быть особенно энергичным и выносливым, но после праздников очень трудно прийти в себя. Кофе, энергетики и шоколад – это лишь временно работающий допинг. Но наш редакционный доктор знает, как зарядиться энергией надолго.
  • На первый взгляд, что плохого в словах «Ладно, сама справлюсь» или «Будь мужчиной»… Но именно такие реплики зачастую создают трещины в крепости брачного союза. Семейные психотерапевты узнали у своих клиентов-мужчин, какие изречения избранниц ранят и задевают их эго сильнее всего. Делимся их наблюдениями в новом выпуске журнала «Телескоп».
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