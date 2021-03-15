Ольга Кучер: С детства мечтала открывать для себя мир и новых людей
17 марта в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Ольга Кучер.
- Помимо работы известная украинская журналистка и ведущая Ольга Кучер находит время на уйму других занятий: много путешествует, посещает гонки «Формулы-1», учится в институте, осваивает сноуборд, готовит вкусности... И это далеко не полный список! «Телескоп» встретился с Ольгой и на основании душевной беседы составил азбуку ее жизненных ценностей.
- Одну из главных ролей в сериале «Аквамарин» канала «Украина» исполнил известный актер Александр Давыдов. Заинтригованный телеисторией «ТОП» встретился с лицедеем, чтобы поговорить с ним о личном и публичном. Общение с Александром впечатлило и заставило о многом задуматься, поэтому настоятельно рекомендуем вам поскорее открыть журнал и прочитать рубрику «ТОП-Телеман».
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- Люди с древности верили в духов. Чтобы задобрить существ из магического мира, их фигурки изготавливали из глины, дерева и камня. Позже тотемизация нашла свое выражение в кукольных театрах. И вот уже сотни лет игрушечные лицедеи радуют детей и взрослых. К Международному дню театра кукол (21 марта) «ТОП» рассказывает о странах, где этот вид искусства полюбили больше всего.
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