Ольга Кучер: С детства мечтала открывать для себя мир и новых людей

15 марта 2021 09:15 Юлия Туренко
Ольга Кучер: С детства мечтала открывать для себя мир и новых людей
Телеведущая Ольга Кучер
пресс-служба

17 марта в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Ольга Кучер.

Читайте такжеВедущая канала СТБ дебютировала в кино
Читайте в свежем номере еженедельника «Телескоп»:

  • Помимо работы известная украинская журналистка и ведущая Ольга Кучер находит время на уйму других занятий: много путешествует, посещает гонки «Формулы-1», учится в институте, осваивает сноуборд, готовит вкусности... И это далеко не полный список! «Телескоп» встретился с Ольгой и на основании душевной беседы составил азбуку ее жизненных ценностей.
  • Одну из главных ролей в сериале «Аквамарин» канала «Украина» исполнил известный актер Александр Давыдов. Заинтригованный телеисторией «ТОП» встретился с лицедеем, чтобы поговорить с ним о личном и публичном. Общение с Александром впечатлило и заставило о многом задуматься, поэтому настоятельно рекомендуем вам поскорее открыть журнал и прочитать рубрику «ТОП-Телеман».
  • В феврале на телеканале ТЕТ состоялась премьера 12-го сезона любимого ситкома украинцев «Однажды под Полтавой» - самого продолжительного на отечественном телевидении по количеству сезонов. «Телескоп» обожает разного рода рекорды, поэтому с удовольствием освещает и этот. Для чего лично пообщался с креативной группой и ведущими актерами проекта.
  • Совсем недавно 42-летняя звезда «Красоты по-американски» и «Американского пирога» Мина Сувари впервые получила в подарок самый настоящий киндер-сюрприз. Сейчас актриса живет как в сказке. Однако так было далеко не всегда. «ТОП» подключил редакционного детектива, чтобы разведать подробности некоторых лав-сторис Сувари. Результаты уже в новом номере!
  • Каждый вторник, начиная с 23 марта, телезрителям рекомендуется в 20:00 включать Новый канал и заряжаться хорошим настроением от Improv Live Show. Только осторожно -- заряд будет мощным! Это уже второй сезон шоу, и его создатели очень постарались поднять планку как можно выше. А мы очень постарались, чтобы собрать для вас самые интересные закулисные подробности проекта в рубрике «ТОП-Шоу».
  • Кумиру миллионов и легендарному «охотнику за головами» Курту Расселу 17 марта исполняется 70! И хотя за эти годы залуженный артист Голливуда не заполнил домашний сервант самыми престижными кинонаградами, от жизни он получил намного больше – любовь зрителей и дружную семью. Вспоминаем памятные моменты биографии актера в новом номере журнала.
  • За последние месяцы в Сети разлилось море слухов вокруг мнимого расставания Ким Кардашьян и Канье Уэста. Расставляем точки над «і» в этом вопросе в рубрике «ТОП-Life».
  • Сегодня при упоминании слова «саксофон» первое, что приходит на ум, - это американская музыка начала XX века. Но один из самых молодых духовых инструментов планеты появился вовсе не в США, а во Франции. По случаю 175-летия саксофона вспоминаем историю его рождения и становления.
  • Люди с древности верили в духов. Чтобы задобрить существ из магического мира, их фигурки изготавливали из глины, дерева и камня. Позже тотемизация нашла свое выражение в кукольных театрах. И вот уже сотни лет игрушечные лицедеи радуют детей и взрослых.  К Международному дню театра кукол (21 марта) «ТОП» рассказывает о странах, где этот вид искусства полюбили больше всего.
  • Вы радостно сходили на тренировку и уже утром хотели увидеть в зеркале подтянутую фигуру с идеальным прессом. Но вместо этого через день-два с трудом поднимаетесь с кровати из-за боли во всем теле? Как минимизировать последствия занятий спортом, подскажет наш редакционный Доктор.
  • Каждый день мы принимаем десятки, а то и сотни решений. Большинство из них мелкие: перейти ли по рекламной ссылке, выпить ли пятую за день кружку кофе и тому подобная ерунда. Но есть серьезные проблемы, которые могут значительно повлиять на жизнь. Как поступать с ними? Делимся пятью золотыми и, главное, проверенными правилами в рубрике «ТОП-Контакт».
  • Наступил Великий пост… Многим трудно представить, как можно обойтись без мяса. И у сомневающихся есть железный аргумент – организму нужен белок! Парируем: растительный белок усваивается легче, не содержит холестерина, а блюда из содержащих его продуктов тоже очень вкусны и разнообразны. Классные рецепты уже ждут вас в самой вкусной рубрике журнала «Телескоп».

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