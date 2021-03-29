Иракли Макацария: В "Липсинк Баттл" раскрылся по максимуму
29 марта 2021 10:10
Бизнесмен Иракли Макацария
пресс-служба
31 марта в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Иракли Макацария.
- Знаменитый Холостяк Иракли Макацария принял участие в одном из выпусков пародийного шоу «Липсинк Батл» канала «1+1». Перехватив селебрити за кулисами, «ТОП» попросил его поделиться впечатлениями от проекта. Иракли любезно согласился, а еще рассказал о своих увлечениях, о маленьком племяннике, о себе как его любящем дяде и идеальной модели семьи.
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