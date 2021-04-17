Сергей Костыра: Я фанат своей работы!
17 апреля 2021 00:40
Телеведущий Сергей Костыра
пресс-служба
21 апреля в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Сергей Костыра.
Читайте в свежем номере еженедельника «Телескоп»:
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