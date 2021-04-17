Сергей Костыра: Я фанат своей работы!

17 апреля 2021 00:40 Юлия Туренко
Сергей Костыра: Я фанат своей работы!
Телеведущий Сергей Костыра
пресс-служба

21 апреля в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Сергей Костыра.

Читайте в свежем номере еженедельника «Телескоп»:

  • Новому сезону программы «Один за всех» — новый ведущий. У руля остросоциального проекта Сергей Костыра встал не случайно: он практикующий адвокат, психолог и бывший следователь. Тем не менее даже его порой шокируют истории героев проекта. Насколько трудно Сергею дается проработка этих ситуаций и каких правил он придерживается на съемках, в адвокатской практике и в воспитании сына, «ТОП» узнал из первых уст.
  • Заявление Джессики Альбы об окончании актерской карьеры удивило многих киноманов. Казалось бы, с такими шикарными внешними данными, харизмой и опытом в ее возрасте снимать бы по три проекта за год и собирать кинонаграды. Но накануне своего 40-летия, которое звезда «Фантастической четверки» отметит 28 апреля, Альба подтвердила: ее актерский путь закончен, и точка. Внимательный к деталям «ТОП» решил разобраться в причинах подобного решения.
  • Кинозвездой может стать не только  Homo sapiens с дипломом актера, но и неуклюжий пернатый без каких-либо спецнавыков. Готовясь отмечать Всемирный день пингвина 25 апреля, «ТОП» провел исследование экранных видов этих забавных пташек.
  • Вот уже 10 лет знаменитая певица Кристина Агилера живет семьей с коллегой по фильму «Бурлеск» Мэттью Ратлером. Любовь, дом, дети, собаки — вроде все у них есть, но до штампа в паспорте дело все равно никак не дойдет. В чем же причина, разбираемся  в рубрике «ТОП-Стори».
  • Одного из эмчеэсовцев в сериале «Вызов» канала «Украина» играет талантливый Алексей Хильский. Проект стал для молодого актера семейным, ведь на съемочной площадке работает и его супруга Надежда. Каково трудиться вместе с любимой женщиной и рвется ли к ним в компанию дочь? Об этом и многом другом «ТОП» расспросил Алексея во время совместного просмотра нового сезона сериала.
  • Мало кто верил, что австралийская комедия с малоизвестными актерами и бородатым сюжетом «Данди по прозвищу Крокодил» соберет большую кассу за пределами своей родины. Но каким-то чудом лента почти сравнялась по заработку с голливудским «Лучшим стрелком» (самой прибыльной картиной 1986 года). «ТОП» исследовал, как создавался блокбастер-сюрприз и за что его полюбили зрители.
  • Кто придумал для Дженнифер Лопес звучное прозвище Джей Ло? Болела ли MamaRika звездной болезнью? И как продвигается работа над новой исторической драмой канала СТБ «Кава з кардамоном»? Для наших читателей хоть весь мир вверх дном перевернем, но ответы на вопросы со звездочкой достанем!
  • 20 лет назад на экраны вышла трогательная и одновременно смешная история о зеленом страшилище и принцессе — сказка «Шрек». Окунувшись в воспоминания, «ТОП» воссоздал историю появления культовой истории.
  • 170 лет назад в Канаде выпустили первые почтовые марки. Олени, лисы, бобры, правители и их наследники — кто только не украшал своим ликом эти неотъемлемые элементы письма. «ТОП» заинтересовался, кто придумал марки и какими они были в разных странах.
  • Стапелия известна в народе как «коралловый риф», «звездоцвет», «морская звезда»... Цветок красив и неприхотлив. Однако есть в нем один небольшой, но чувствительный недостаток. О нем и о других особенностях «морской звезды» на подоконнике рассказываем в рубрике «Уголок ботана».
  • Даже опытные хозяйки во время уборки порой упускают некоторые нюансы. «ТОП» составил список бюджетных гаджетов, которые подсобят привести в порядок даже труднодоступные уголки жилища. Ищите материал в новом выпуске журнала «Телескоп».
  • Только вы собрались отведать бутерброда с колбаской, как увидели на хлебе бархатные пятна зеленого или черного цвета. Досадная встреча! Подобную мерзость иногда можно заметить на других продуктах, и даже на стенах и потолке. «ТОП-Доктор» уверен — с плесенью шутки плохи. Поэтому рассказывает, чем вредна эта бяка и как от нее правильно избавляться.
  • «Любви до головокружения и чумового настроения!» Но, увы, так чудесно бывает не всегда… Почему некоторые терпеть не могут день рождения и как научиться радоваться ему, как в детстве? «ТОП» и сам долго боролся с синдромом личного праздника и готов поделиться полезными советами.
  • Крупы относятся к тем стратегическим продуктам, которые должны присутствовать в каждом доме всегда. Тогда любая хозяйка может не волноваться: несмотря ни на какие катаклизмы, ее семья будет сыта, здорова и счастлива! В рубрике «ТОП-Блюдо» представляем вашему вниманию несколько необычных рецептов, фундаментом которых служит крупа.

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