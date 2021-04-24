Татьяна Песик: Верю в любовь
24 апреля 2021 01:00
Актриса Татьяна Песик
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28 апреля в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Татьяна Песик.
Читайте в свежем номере еженедельника «Телескоп»:
- «У моєму житті бували різні ситуації: коли я сильно любила, а мене ні — і навпаки. Та я вірю в кохання. Можливо, Бог оберігає мене і готує щось надзвичайно хороше», — поделилась главная героиня нашего нового номера, актриса Татьяна Песик. «ТОП» с удовольствием побеседовал с участницей «Женского Квартала» о личном, рабочих нюансах и пути к известности.
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