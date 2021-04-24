Татьяна Песик: Верю в любовь

24 апреля 2021 01:00 Юлия Туренко
Татьяна Песик: Верю в любовь
Актриса Татьяна Песик
instagram.com/tanet_vip

28 апреля в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Татьяна Песик.

Читайте в свежем номере еженедельника «Телескоп»:

  • «У моєму житті бували різні ситуації: коли я сильно любила, а мене ні — і навпаки. Та я вірю в кохання. Можливо, Бог оберігає мене і готує щось надзвичайно хороше», —  поделилась главная героиня нашего нового номера, актриса Татьяна Песик. «ТОП» с удовольствием побеседовал с участницей «Женского Квартала» о личном, рабочих нюансах и пути к известности.
  • Актер, которому посчастливилось стать каноническим воплощением знаменитого сыщика Эркюля Пуаро, 2 мая принимает поздравления с 75-летием. Мало кто знает, но Дэвид Суше должен был стать врачом и лишь по счастливой случайности сменил предначертанный жизненный путь. За ним числятся десятки кинообразов, однако широкая аудитория отлично знает лишь один... Заинтересованный этим человеком-парадоксом, «ТОП» разложил его личность по полочкам.
  • В середине марта певица Билли Айлиш приятно удивила своих поклонников — и, похоже, даже себя — новым цветом волос. За два дня до того известная любительница пестрых локонов и одежек забирала «Грэмми» в привычном виде. И волосы у нее были с зеленцой, и прикид с эффектом вырви-глаз. Но потом в голове Билли что-то щелкнуло, и эту самую голову она сделала светлой. Блондинистый образ артистки понравился ее подписчикам и вдохновил «ТОП» вспомнить других звезд, которые удачно сменили имидж.
  • «Мне уже 38 — давно пора обзавестись семейным гнездышком. Но быстро не получается, ведь я иду традиционным британским путем: свидания, разговоры, вот это всё...» — рассказал в одном из интервью главный Супермен Голливуда Генри Кавилл. Кажется, традиционный путь уже приносит успехи —  на днях актер познакомил мир со своей новой пассией. Говорят, эти отношения всерьез и надолго…
  • Чуть более года назад ведущая проекта «Аферисты в сетях» Нового канала Елена-Кристина Лебедь осуществила большую мечту: взяла в свой дом французского бульдога по кличке Сара. «ТОП» познакомился с малюткой и расспросил ее хозяйку о характере любимицы, тайне имени и особенностях путешествий с собакой в Украине.
  • История о бывших солдатах и офицерах десантного батальона, встретившихся спустя много лет после войны, никого не оставляет равнодушным. А главную песню фильма даже сейчас знают и у нас, и за пределами нашей страны. Речь о ставшем культовым фильме «Белорусский вокзал», который в этом году отмечает 50-летие со дня премьеры. Как снимали большое кино, узнавал «ТОП».
  • Отношения – штука тонкая. У кого-то они заканчиваются еще на этапе неудачного флирта. У других же перерастают в красивую лав-стори со всеми вытекающими «…и жили они долго и счастливо». Но вашего внимания порой достойны истории и тех и других…
  • 90 лет назад открылось наиболее узнаваемое здание США – Эмпайр-стейт-билдинг. Вплоть до 1972-го башня оставалась самой высокой в мире. Вспоминаем, как и когда в ее фундамент заложили первый камень, в рубрике «ТОП-Эпизод».
  • Более ста лет назад в Париже прошли первые состязания на воздушных шарах. С тех пор люди по всему миру любуются окрестностями с высоты птичьего полета. Откуда стоит отправиться в невероятное турне, чтобы запомнилось на всю жизнь? Опытом делится заядлый путешественник «ТОП».
  • Всего на секунду может показаться, что это обычная зебра. Но если присмотреться, то быстро поймешь, что наш герой окапи имеет с ней лишь десятка два полосок родства. Рассказываем больше о диковинной недорисованной зебре в рубрике «ХВОСТуны».
  • Романтическая обстановка, мягкий свет, приятный запах, долгожданный релакс —  зачастую такие ассоциации приходят на ум, когда случайно забредаешь в отдел ароматических свечей. Понюхал одну, вторую… А дальше все как в тумане. Но ученые предостерегают: далеко не все апельсиновые, яблочные, ягодные свечи в безлимитном количестве сослужат добрую службу вашему здоровью. Детальнее разбирался в вопросе «ТОП».
  • 1 мая заканчивается Великий пост. Во время него организм перестроил свою работу, а значит, потребуется некоторое время, чтобы вернуться к привычному питанию. Если сделать это резко, может случиться серьезный сбой —  предостерегает «ТОП-Доктор». И делится советами, как правильно «покидать пост», в новом выпуске журнала.
  • Существует мнение, что обида — удел ребенка. Но вырастая, мы испытываем это чувство ничуть не реже. «ТОП» разобрался, как переживать эмоцию по-взрослому, без скандалов и злопамятности.
  • Светлое Христово Воскресение – самый ожидаемый, светлый и радостный день для христиан. К нему тщательно готовятся все, даже маленькие дети. А уж хозяюшки – тем более! Специально к празднику «ТОП» приготовил несколько особенных рецептов. К примеру, вы готовили когда-нибудь слоеную творожную пасху? Предлагаем попробовать.

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