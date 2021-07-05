Ума Турман: в поисках идеала

5 июля 2021 00:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Ума Турман: в поисках идеала
Актриса Ума Турман
Fotobank / GettyImages

7 июля в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Ума Турман.

Читайте также50-летняя Ума Турман закрутила роман с известным архитектором: их свела собачонка
Читайте в свежем номере еженедельника «Телескоп»:

  • В июне стало известно, что Черная Мамба из боевика «Убить Билла» нашла свою истинную любовь. Очередную. За 30 с гаком лет Ума Турман успела стать героиней десятка романов, два из которых привели ее к алтарю. «ТОП» припомнил все коллизии личной жизни звезды и спрогнозировал будущее нынешних отношений актрисы с бизнесменом Джастином Смитом.
  • В фильмографии 42-летнего Гаэля Гарсиа Берналя есть выдающиеся роли как в независимом испаноязычном кино, так и в голливудских блокбастерах. Сценическое искусство покорилось ему еще в молодости - кажется, Берналь с его обаятельной улыбкой и открытостью к экспериментам просто создан пленять любителей неординарного и умного кино. «ТОП» проследил путь артиста к славе и обнаружил, что он один из тех счастливчиков, кому далось все «за так».
  • Недавно «ТОП» сделал открытие: оказывается, селебритис геройствуют не только на экране, но и в реальной жизни. Так, британский рэпер Dappy под шумок съемок клипа отговорил фана сводить счеты с жизнью. Еще несколько удивительных историй о звездной службе 911 ищите в рубрике «ТОП-Ракурс».
  • 14 июля героический доктор Шепард из культового сериала «Остаться в живых» украсит именинный торт двумя пятерочками. Звездный час Мэттью Фокса охватил шесть лет — ровно столько, сколько длилась его экранная борьба с природными неудобствами и мистическими явлениями на диком острове. Параллельно актер участвовал в громких проектах, а разок даже напомнил о себе скандалом, однако в пентхаус киноолимпа его так не взяли. Почему? Разбирался «ТОП».
  • Популярный аргентинский сериал «Мятежный дух» обновится и станет ближе нынешнему молодому поколению - обещано в Netflix. Кто сыграет современных школяров, пока неизвестно. А вот о том, как сложились судьбы актеров оригинального «Мятежного духа», «ТОП» уже готов рассказать.
  • Прекрасный фильм с харизматичными актерами на фоне дорогих интерьеров, спортивных машин и настоящих драгоценностей… «Как украсть миллион» хочется пересматривать снова и снова! К 55-летию со дня премьеры «ТОП» вспомнил самые яркие моменты со съемок кинохита.
  • Многим кажется, что жизнь звезд – бесконечный праздник. Но на деле это скорее беспрерывная полоса физических, эмоциональных и финансовых проблем… Как и у всех людей, просто немножко своеобразнее. Рассматриваем жизнь знаменитостей под лупой в рубрике «ТОП-Life».
  • 145 лет назад цирковая артистка Мария Спелтерини прошла по канату через Ниагарский водопад. «ТОП» вспомнил подробности этого шального поступка и выяснил причину, по которой молодая девушка решила рискнуть самым главным – своей жизнью.
  •  С табаком, абсентом, лавандой или мясом. Ко Всемирному дню шоколада (11 июля) «ТОП» предлагает наесться его до отвала и познакомиться с самыми диковинными вкусами этого лакомства.
  • Когда солнце ныряет за горизонт, из норы показывается собачья голова. Убедившись в отсутствии опасности, хищник появляется на поверхности целиком и готов отправиться на охоту… Во всем мире животное с внешностью шакала или гиены называют земляным волком, вот только с серым хищником он не имеет ничего общего. Больше об этой милой, но опасной животинке читайте в рубрике «ХВОСТуны».
  • В отпуске мы позволяем себе вкусностей намного больше, чем в обычной жизни. Особенно на отдыхе по системе «все включено». Но если после очередной поездки вы не хотите сразу садиться на диету, лучше все же немного ограничивать себя в питании. А еще взять на заметку парочку лайфхаков, которые помогут есть вдоволь и не поправляться. Какие продукты со шведского стола лучше не хватать, чтобы по возвращении домой не ужасаться цифрам на весах, рассказывает «ТОП».
  • Комфортная температура для любого организма – 18-24 градуса. Кроме того, на самочувствие влияют влажность, атмосферное давление, магнитные бури, ветер… Украинцам в этом плане повезло: в нашей стране он умеренный. Однако нередко наступает такое пекло, когда от жары хочется сбежать подальше на север. Особенно тяжело в такие дни тем, у кого барахлит сердечко. «ТОП-Доктор» дает им несколько дельных советов в новом выпуске журнала.
  • Работа классная, зарплата приличная и даже с боссом все мирно. Но есть один коллега, который изрядно треплет вам нервы... Не менять же любимую работу из-за подобных типов! Как из негативной ситуации извлечь положительный опыт, знает «ТОП».
  • 11 июля в Украине отмечается День рыбака – это особая каста людей, для которых рыбная ловля может быть работой, хобби, единением с природой и просто состоянием души. Поздравляем всех рыбаков и дарим идеи, как использовать их добычу для тематического праздничного завтрака-обеда-ужина.

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