Наталия Бабенко: Главное – не сдаваться и верить в себя

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

25 августа в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Наталия Бабенко.

В конце июля на большие экраны вышел украинский спортивный фильм «Пульс», телепремьера которого состоится 29 августа на канале «1+1». В картине воссоздана история реальной спортсменки — пятикратного призера Паралимпийских игр Оксаны Ботурчук. Главную роль сыграла звезда сериала «Отречение» Наталия Бабенко. «ТОП» расспросил актрису, как она попала в проект, с какими трудностями столкнулась в процессе съемок и как готовилась к роли легкоатлетки.

Обладатель целого набора «Грэмми» и одного «Оскара», легендарный музыкант Элтон Джон объявил, что вот-вот отправится в последний тур. Разбрасываться такими обещаниями сэру Элтону не впервой. 20 лет назад вышел его финальный альбом Songs From The West Coast, вслед за которым подтянулись еще шесть. Что будет после очередного прощания, «ТОП» попытался предугадать в новом номере журнала.

Обновленная студия, оригинальные конкурсы, звездные игроки, но все то же цунами юмора, легкости, веселья... Ведущие шоу «Хто зверху?» Сергей Притула и Леся Никитюк, а также бессменный «голос свыше» – судья проекта Александр Педан настоятельно рекомендуют включить Новый канал 2 сентября в 19:00 и далее каждый четверг в то же время, чтобы наслаждаться самым ярким, сочным, взрывным сезоном шоу. А пока ждете премьеру — почитайте занятные факты из закулисья программы в рубрике «ТОП-Шоу».

Звезда ситкома «Папа рулит» телеканала ТЕТ Екатерина Варченко и актер, блеснувший в сериале «Пришелец», Анатоль Фон-Филандра ожидают второго ребенка. В беседе со звездной четой «ТОП» узнал, как они познакомились и по каким принципам строят общий домашний очаг.

В один прекрасный день ведущая программы «Утро с Интером» Ирина Юсупова открыла дверь для невероятного изменения в своей жизни. И имя этой чудесной «реформы» – Шпуля. Как звезда построила совместный быт со своей умной независимой кошкой, узнаем в рубрике «ТОП-Любимцы».

40 лет назад французы увидели самый драматичный комедийный боевик с «месье трюк» в главной роли — отчаянным Жан-Полем Бельмондо. На то время «Профессионал» занял 3-е место по кассовым сборам в кинопрокате Франции. Почему? Потому что здесь все по-настоящему. Сюжет основан на реальных событиях. Экшен-сцены сняты без участия каскадеров (а значит, и синяки у актеров не нарисованные). Один из персонажей представлен преступником в розыске... Заинтригованный «ТОП» выяснил детали создания шедевра.

Бесконечные сериалы и вечная литературная классика – на редакционной летучке только и разговоров, что о проверенных временем проектах. Некоторые из них почти ровесники «Телескопа»! И, как и «ТОП», до сих пор живут и здравствуют… О них и поговорим в рубрике «ТОП-Life».

«Муха по полю пошла, муха денежку нашла…» Все помнят фартовую жужжалку из сказки Корнея Чуковского. 29 августа она отмечает день рождения, с чем «ТОП» ее поздравляет и вспоминает историю ее экранизации.

Покупать продукцию только местных фермеров, а о новогодних елках и вовсе забыть (за исключением пластиковых, которыми можно пользоваться лет 20-30)… Ежедневно каждый из нас делает очень важный выбор — в пользу экологии или ей во вред. «ТОП» однозначно выступает за сохранение природы, но против неразумных, а порой и странных ограничений.

В этом зверьке можно рассмотреть черты енота, кошки и медведя. Однако бинтуронг не относится ни к одному из них. Неуклюжий коротколапый пушистик очень любит лазить по деревьям. Каждое свое движение он тщательно продумывает, поэтому нетороплив и крайне осторожен. Больше об уникуме – в рубрике «ХВОСТуны».

Для большинства осенний сад – это прежде всего хризантемы, георгины, гладиолусы и астры. Но природа очень богата на растения, которые радуют глаз даже в холода и непогоду. Помимо цветущих осенних многолетников есть огромное количество кустарников и злаков, набирающих силу к концу лета. Осенью они выглядят просто роскошно, а кроме того, не боятся холодных ночей, долгих дождей и создают в саду особое настроение. «ТОП» собрал самые красивые многолетники, которые расцветят ваш сад даже поздней осенью.

Белая смерть – так в народе прозвали сахар. Но так ли он на самом деле опасен? «ТОП-Доктор» знает не только о важных плюсах отказа от сладкого, но и об очевидных минусах.

Выбор детского сада часто становится для родителей задачей со звездочкой. «ТОП» знает, на что следует обратить внимание в этом архиважном деле. И делится полезной информацией в новом выпуске журнала.

1 сентября, в День знаний, школы радушно распахнут свои двери. Тинейджеры отреагируют привычно, а вот первоклашки однозначно будут волноваться. И задача их мам – сделать дома все, чтобы у малышей период учебы ассоциировался еще и с чем-то приятным, ароматным, вкусным... У нашего редакционного кулинара как всегда есть пару идей на заметку.

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