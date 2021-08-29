Джамала: Во всем нужна динамика

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

1 сентября в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Джамала.

5 сентября телеканал «1+1» открывает новый сезон суперпопулярного проекта «Танці з зірками». Побороться за победу в этот раз решила триумфатор «Евровидения-2016» Джамала. В преддверии грандиозной премьеры «ТОП» предложил артистке поразмышлять на темы танцев, музыки и любви.

13 сентября на телеканале 2+2 стартует 30-серийный детектив «Козырное место», в котором звезде проекта «Школа» Никите Вакулюку досталась роль криминального авторитета. «ТОП» не стал ждать премьеры, а сразу связался с актером, чтобы из первых уст узнать о его персонаже и взглядах на жизнь. Эксклюзивное интервью найдете в новом выпуске журнала.

«Кто ваш стилист?» — «Круэлла!» — могли бы ответить модницы, которые этим летом стали окрашивать половину головы в темный цвет, а половину — в блонд. Но злобная любительница собачьего меха — не единственный киноперсонаж, которому удалось задать фешен-тренд. «ТОП» собрал самых влиятельных экранных стиляг, чьи образы «ушли в народ».

В августе обаятельный «детектив Майкл Дули» из комедии «К-9: Собачья работа» огорчил поклонников новостью о разводе. Парадокс данной ситуации не в том, что 23-летний союз Джеймса Белуши и Дженнифер Слоун вдруг дал трещину. Странно то, что виновником разрыва стал актер. Хотя буквально три года назад именно он не дал своей благоверной спрыгнуть с семейной лодки на берег свободы. Что же пошло не так в этот раз? В поисках ответа «ТОП» раскопал любопытные подробности личной жизни актера.

6 сентября в 19:00 Новый канал распахнет двери реалити «Адская кухня» для двадцати смельчаков. На кону гастрономической битвы между мужчинами и женщинами – 300 тысяч гривен выигрыша, работа в ресторане Шефа и звание Бога или Богини кулинарного Олимпа. Первые подробности реалити раскрываем в рубрике «ТОП-Шоу».

Многие воспринимают Юрия Кузнецова как «второстепенного» лицедея. И в чем-то они правы: в творческой жизни актера еще не случилось заветной – большой, главной, особой роли. Но это не делает его менее востребованным в кинематографе и театре. По случаю 75-летия артиста предлагаем вспомнить его коронные амплуа.

Правильно ли во взрослом возрасте продолжать жить в отчем доме? Можно ли путешествовать с детьми и не нервничать? На этой неделе редакция была озабочена вопросами насущными и очень интересными. А разобраться с ними помогли, как всегда, наши звезды.

Ровно 45 лет назад, 4 сентября, вышла передача, которая собирала у телеэкранов и взрослых, и малышей. «Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец», – эту фразу до сих пор помнят рожденные в СССР. Вспоминаем историю создания программы «В гостях у сказки» в рубрике «ТОП-Эпизод».

Далеко не все герои носят плащи, работают в МЧС или заканчивают мединститут. В критической ситуации вполне может выручить домашний любимец. И не только он. Самые невероятные истории спасения людей животными – в новом выпуске журнала.

Похолодание уже не за горами, а значит, пора готовиться к сезону прогрева в наших горячо любимых парных. «ТОП» уже прикупил новенький веничек и вспомнил свод законов удачного похода в баньку. Как выбрать подходящую именно вам процедуру и какие правила соблюдать, чтобы париться с максимальной пользой, читайте в журнале «Телескоп».

Он появился случайно. Некто откупорил вино, забыл о нем, а жидкость закисла под воздействием бактерий и воздуха. С тех пор уксус – частый гость на наших кухнях. Для кого он полезен, а для кого – опасен, знает «ТОП-Доктор».

Постоянно опаздываете на работу, детские утренники, дружеские встречи?.. Такая непунктуальность наверняка раздражает ваших коллег и близких. Но все можно исправить! «ТОП» подскажет как.

Лето закончилось, а многие не то что в отпуске не были, а даже отдохнуть не успели. Предлагаем отставить грусть и развлечься в виртуальном гастротуре по Таиланду. Представьте: белоснежные пляжи, лазурное море, пальмы, кокосы, экзотика… А тайская кухня! Это же настоящий гастрономический клондайк! Ну что, полегчало? То-то же… Айда готовить!

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