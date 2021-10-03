Моника Беллуччи: ешь, люби, живи!

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

6 октября в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Моника Беллуччи.

С 14 октября украинские зрители смогут посмотреть в кинотеатрах необычную интернациональную драму «Человек, который продал свою кожу». История сирийского беженца Сэма, который соглашается подзаработать в качестве живого экспоната, правдива. Прототипом героя стал швейцарец Тим Штайнер, чья спина превратилась в холст для тату-картины художника Вима Дельвуа и выставлялась (вместе с хозяином, конечно) в разных музеях. Встречалась ли на Тимовом пути циничная владелица галереи, неизвестно, но с легкой руки тунисской постановщицы Каутер Бен Ханьи в «Человеке...» появился такой персонаж — причем в лице самой Беллуччи! Пораженный перевоплощением горячей итальянки в расчетливую бизнес-леди, «ТОП» порассуждал о Монике в искусстве и об искусстве в Монике.

Рестлинг сложно назвать спортом: все действия участников заранее спланированы, а исходы предопределены. Но для этого шоу все равно нужна выносливость, ловкость и груда мышц в придачу. А также харизма и обаяние. Все это, без сомнения, есть у именитого рестлера Джона Сины. И эти же качества довели его до киностудий, где он снимается наряду с такими актерами, как Марк Уолберг, Марго Робби и Мэл Гибсон. К 15-летию кинокарьеры именитого спортсмена мы срисовали с него «ТОП-Портрет».

10 октября будьте бдительны, чтобы не наткнуться на целую ораву зомби. Как-никак, их Всемирный день! Но кто такие эти ребята и откуда берутся? «ТОП» решил поискать ответ в кинематографе и выяснил, что некоторые режиссеры «вывели» уникальные виды «живых мертвецов».

В сентябре 25-летний Тимоти Шаламе предстал космическим принцем в эпосе «Дюна», который установил рекорд по кассовым сборам в украинском прокате за всю пандемию. Кроме того, недавно Шаламе получил роль эксцентричного кондитера Вилли Вонки в приквеле «Чарли и шоколадной фабрики». Год у юной звезды выдался продуктивным, но «ТОП» уверен – самые популярные проекты еще впереди. А значит, самое время познакомиться поближе с надеждой мирового кинематографа.

Ставки, пари, азартные игры всегда привлекали искателей легкой наживы. «ТОП» разузнал, кто из суперстар страдал от игровой зависимости или имеет ее сейчас, и даже умудряется оборачивать это пристрастие во благо. Подборку ищите в новом выпуске журнала «Телескоп».

15 лет назад на большие экраны вышла самая небанальная киноистория о модной индустрии – комедийная драма «Дьявол носит Prada». «ТОП» надел на себя лучшие наряды и окунулся в мир гламура, попутно узнав все о процессе создания кинохита.

Кто-то наблюдает за жизнью суперстар ради развлечения, а кто-то учится на чужом опыте, еще и уточняющие вопросы не стесняется задавать. А мы что? Мы с радостью способствуем. У нас для этого даже целая рубрика есть!

Сегодня Чикаго – один из главных мегаполисов США. А 150 лет назад после разрушительного пожара многие пребывали в ужасе, считая, что город навсегда стерт с лица земли. Что стало причиной страшной трагедии, попытался выяснить «ТОП».

Ровно 130 лет назад в Швеции открыли первый в мире этнографический музей под открытым небом - Скансен. «ТОП» обожает такие места, поэтому с радостью берет вас с собой на экскурсию.

От этого «милого» обитателя морей и океанов следует держаться как можно дальше. Синекольчатый осьминог обитает в прибрежных водах Японии, Австралии, и местные совсем не радуются встрече с ним. Несмотря на привлекательный окрас (синие кольца на желтой коже), этот моллюск – один из самых опасных хищников на планете. Узнать больше о малыше и разглядеть его повнимательнее, дабы быть во всеоружии в случае встречи с ним, можно в рубрике «ХВОСТуны».

В доме полно старых тарелок, салатниц и чашек, которыми вы почти не пользуетесь, но и выкинуть рука не поднимается? «ТОП» делится идеями их повторного использования. Только креативным людям читать с осторожностью – от предложенных вариантов возникает мгновенное и сильное желание бросить все текущие дела и бежать в каморку за старой посудой. И творить, творить…

Лучше быть худой, чем толстой, – заблуждение многих девушек. Дефицит веса на самом деле куда опаснее его избытка. «ТОП-Доктор» не рекомендует гробить себя радикальными диетами а-ля «минус 10 за неделю» - на фоне резкого снижения массы тела вы рискуете получить целый букет болезней. Каких именно и что делать тем, кто никак не может набрать вес, читайте в новом номере журнала «Телескоп».

С давних времен разные духовные учения считают доброту главной добродетелью. И хотя многие утверждают, что добрым нельзя стать – им нужно родиться, «ТОП» не согласен: если работать над собой, можно многое изменить в своей жизни.

Во вторую пятницу октября любители омлетов, запеканок, гоголя-моголя и еще сотен блюд отмечают Всемирный день яйца. «ТОП» тоже считает куриные яйца уникальным продуктом – они и незаменимый компонент многих гастрономических шедевров, и традиционная глазунья на завтрак. И, как обычно, делает подборку тематических рецептов.

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