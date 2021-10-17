Эмилия Кларк: Кто сказал, что я могу летать только на драконах?

Телескоп рекомендует 17 октября 2021 19:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Эмилия Кларк: Кто сказал, что я могу летать только на драконах?
Актриса Эмилия Кларк
Fotobank / GettyImages

20 октября в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Эмилия Кларк.

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Читайте в свежем номере еженедельника «Телескоп»:

  • 23 октября Мать Драконов из сами-знаете-какого-сериала накупит любимых булочек с изюмом и от души побалует себя вкусненьким. Как-никак, 35 лет исполняется не каждый день! Главная роль в «Игре престолов» стала, по сути, первой ее актерской работой и сразу вывела в ранг звезд № 1. С подачи кхалиси Кларк получила звание «Самой сексуальной на планете», а также вошла в рейтинги самых высокооплачиваемых актрис на ТВ и самых влиятельных людей мира. Но какова Эмилия за кадром? «ТОП» попробовал разобраться, опираясь на ее же слова.
  • 21 октября в украинских кинотеатрах состоится «Последняя дуэль», где у злодея из «Звездных войн» Адама Драйвера не только главная роль, но и собственная картина мира. Забежав немного вперед, «ТОП» раскопал детали премьеры и проследил путь актера к этой роли.
  • Отношения с тещей или свекровью – необъятная тема для житейских историй и анекдотов. Специально к Международному дню тещи (31 октября) «ТОП» разведал, кого из знаменитостей одобрили названные мамы.
  • «Я жадная к любви. И верю в любовную сказку. Когда чую ее запах, то на 100% отдаюсь ей», - сказала однажды Рита Ора. И не соврала – это вам докажет любовная картотека ее жизни. Есть ли шансы у ее нового ухажера, режиссера Тайки Вайтити, занять более весомое место в ее сердце, чем все предыдущие «парни на полгода», разбираемся в рубрике «ТОП-Стори».
  • Культовая комедия 1988 года, где качок Арнольд Шварценеггер и коротышка Дэнни Де Вито сыграли двойняшек, продолжится при участии третьего брата. В ожидании большего количества фактов о предстоящем проекте, «ТОП» решил вспомнить, как снимали культовую первую часть.
  • Правда ли, что Новый канал возрождает «Ревизор»? Что изменилось в семье Юрчишиных из одноименного сериала канала ICTV? Рубрику «ТОП-Life» снова засыпало письмами от читателей, как снегом. Разбираем и отвечаем на самые интересные в новом номере журнала.
  • Технический прогресс несется со скоростью света. Трудно представить, что еще полвека назад люди танцевали под звуки винила. А меж тем ровно 35 лет назад в Лондоне открылся крупнейший в мире магазин грампластинок. «ТОП» вспомнил, какая чудесная музыка на них хранилась.
  • 21 октября в Англии отмечают День яблока. Мероприятие, посвященное этому сладкому плоду, проводят ежегодно, начиная с 1990 года. Помимо того, что на праздновании можно увидеть сотни разнообразных сортов, попробовать блюда и напитки из них, приобрести саженцы, проконсультироваться с «яблочным доктором» касательно своего сада, так еще и поучаствовать в конкурсе… на самую длинную полоску срезанной кожуры. Любопытный «ТОП» разузнал о самых экзотических сортах этого фрукта и его «сородичах».
  • Красноклювая альциона – удивительная птичка, обитающая в Азии. Несмотря на внушительные размеры (до 35 см), она легко прячется среди крон деревьев, чем здорово усложняет жизнь фотографам, которые пытаются сделать ее фото. Больше о хитрой птахе читайте в рубрике «ХВОСТуны».
  • Все, кто хоть раз пробовал чай bubble tea, задавались вопросом: «Из чего сделаны эти разноцветные шарики на дне стакана?» Лишь благодаря этому напитку о тапиоке заговорили в мире. Хотя раньше она также присутствовала на столах европейцев, просто слегка замаскированной. Знакомимся с экзотическим продуктом в новом выпуске журнала «Телескоп».
  • От заикания страдает около 1% населения. И если учитывать, что на Земле 7,5 млрд людей, то 1% - это 75 миллионов. Реагируют на них по-разному: некоторые испытывают жалость, другие и вовсе не замечают, а третьи считают дефекты речи изюминкой. Однако большинство заик все же хотят избавиться от такой особенности, поэтому прибегают к разнообразным методам лечения. Д. Пилюлькин считает: если это не нравится, нужно непременно исправлять. А Международный день заикающихся людей (22 октября) – прекрасный повод начать.
  • О ребенке, который не создает лишних проблем, мечтает каждый родитель… Чтобы понимал с первого раза, не проказничал, учился хорошо, не закатывал истерик. Однако психологи не согласны, что удобные отпрыски – это правильно. И «ТОП» попытался выяснить почему.
  • 20 октября – Международный день повара. На своей кухне, конечно, каждый сам себе мастер-шеф, но в честь кулинарного праздника ТОП-Кулинар рекомендует приготовить и угостить близких блюдами по рецептам богов мирового кулинарного Олимпа! И рецепты уже отобраны.

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