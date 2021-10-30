Ана де Армас: Раз, два – и в дамки!

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

3 ноября в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Ана де Армас.

После множества переносов, связанных с пандемией, 25-й «Бонд» наконец добрался до больших экранов, явив миру новую версию боевой подруги суперагента. Ею стала прелестная лицедейка Ана де Армас, сломавшая все шаблоны о подружке агента 007. Об эволюции женских образов в «бондиане» и становлении Армас как актрисы в Голливуде читайте в рубрике «ТОП-Персона».

Прожигатель жизни и маминых миллионов, праздный гуляка и казанова - именно таким предстал перед зрителями канала «1+1» герой Алексея Нагрудного в теленовелле «Разница в возрасте». Казалось бы, персонаж не слишком положительный. Но тем интереснее было играть его талантливому актеру. «ТОП» взялся выяснить в эксклюзивном интервью, от чего звезда кино получает больше всего удовольствия на съемочной площадке и как отдыхает вне ее.

Преобразовывать энергию танца в электричество - именно такую экоинициативу планирует использовать рок-группа Coldplay в своем предстоящем туре. И это далеко не первая попытка музыкантов помочь измученной матушке-природе. Вдохновленный похвальным нововведением, «ТОП» разузнал больше о приближающихся экоконцертах и заодно разведал, кто еще из суперстар заботится об экологии нашей планеты.

В конце декабря у актрисы, известной большинству зрителей как Моника из «Друзей», и музыканта рок-группы Snow Patrol намечается двойной праздник. Рождество и свадьба. Торжество будет пышное. И хотя у Кортни Кокс это не первый брак, большая свадьба для нее имеет смысл. Ведь фундамент новой семейной жизни актриса закладывала много лет, набивая шишки и делая выводы. «ТОП» выяснил, какие уроки она извлекла из опыта своих прошлых лав-стори.

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15 лет назад 21-й фильм об агенте 007 — и стартовый в хронологии «бондианы» — перевернул представления зрителей о супершпионском боевике. Экранизация первой книги Яна Флеминга была призвана перезапустить всю франшизу и показать становление героя. Здесь еще неопытный Джеймс только получает почетные два нуля, а вместе с тем и дебютное ответственное задание. «ТОП» выяснил, как создавался теперь уже культовый экшен.

На этой неделе в редакцию пришло письмо: «Увидела в каком-то паблике давний снимок Синди Кроуфорд и Ричарда Гира – такая красивая пара была! Напишите вкратце их лав-стори – я в то время еще под стол пешком ходила, ничего не знаю об их романе». Мы с удовольствием разложили старые фотографии и, помимо этой истории, вспомнили еще парочку занятных из прошлого в рубрике «ТОП-Life».

150 лет назад британский журналист Генри Мортон Стэнли нашел посреди Африки исчезнувшего географа и миссионера Давида Ливингстона. Какой была последняя воля знаменитого путешественника и почему он так и не покинул Черный континент, выяснял любознательный «ТОП».

Короли и королевы многие века остаются самыми обсуждаемыми в своей стране и за ее пределами. И сейчас мало что изменилось, ведь от СМИ ничего не утаить. Насколько жизнь монархов отличается от «простолюдинской» и как воспитываются современные принцессы, узнавал «ТОП».

Орхидею Золото Кинабалу считают самой дорогой в мире. А все потому, что своим первым цветением она порадует обладателя только спустя 15 лет. Но какое оно будет! От полосатых лепестков невозможно оторвать глаз. Чем еще уникальна королева от мира флоры, читайте в рубрике «Уголок ботана».

Уже не жарко и еще не слишком холодно – кажется, это идеальный период для пробежки под любимую музыку. Но на деле найти мотивацию для тренировки, когда за окном зябко и ветрено, а иногда и дождик накрапывает, — задача не из простых. Как преодолеть себя и не бросить бег, а еще и сделать его максимально безопасным, разбирался «ТОП».

От заболевания стоп во всем мире страдает по меньшей мере 70% населения. При этом боль в ногах – важнейший предупредительный сигнал о том, что в организме происходят серьезные изменения. Прислушиваясь к себе, можно предотвратить многие тяжелые недуги. Какие именно и как избавиться от дефектов стоп, читайте в новом номере журнала «Телескоп».

Отстаивать собственные убеждения можно и даже нужно. Только делать это надо осторожно. Как правильно вести себя с людьми, если вы не согласны с их мнением, рассказывает «ТОП».

8 ноября почитатели таланта известнейшего повара планеты Гордона Рамзи могут хором спеть своему кумиру: «Хеппи бёздей ту ю!..» И приготовить в честь 55-летия харизматичного и суперэнергичного шефа именинное меню по рецептам самого юбиляра.

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