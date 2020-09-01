Кайли Дженнер: малышка на миллиард

1 сентября 2020 11:24 Александр Кива
Кайли Дженнер: малышка на миллиард
Кайли Дженнер: малышка на миллиард
Fotobank / GettyImages

В период пандемии доходы Кайли Дженнер также понизились.

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В этом году американскую блогера, бизнесвумен и одну из «семейства Кардашьян» Кайли Дженнер редакция журнала Forbes успела во второй раз назвать «самым молодым миллиардером», затем обвинить в завышении уровня доходов и вычеркнуть из рейтинга и снова признать самой высокооплачиваемой знаменитостью. 

22-летняя Кайли Дженнер – самая младшая из сестер Кардашьян-Дженнер – оказалась еще и самой богатой, сумев обойти в рейтинге даже Канье Уэста, мужа своей старшей сестры Ким. И это при том, что в известном семействе все зарабатывают миллионы и умеют делать деньги буквально из воздуха. По большому счету, свои первые миллионы Кайли и сделала из ничего.

$630 млн заработала Кайли за первые два года, начав реализовать продукцию своего косметического бренда. А началось все с того, что в 2014 году, когда у девушки внезапно заметно увеличились в объеме губы, поползли слухи, что Кайли сделала инъекции. Она же утверждала, что это результат умелого макияжа. И на волне хайпа выпустила под собственным именем набор для макияжа Kylie Lip Kits. Всю партию косметики раскупили буквально в мгновение ока, сделав Кайли очень обеспеченной девушкой. А в 2018 году она заняла пятую строчку в списке самых богатых знаменитостей.

$1,2 млрд – в такую сумму была оценена Kylie Cosmetics, которая принадлежала Дженнер полностью до недавнего времени. Но в январе Кайли продала 51% своей компании бьюти-корпорации Coty. Таким образом предпринимательница совершила одну из крупнейших сделок с участием селебрити, выручив от продажи $600 млн. Но это вскрыло и кое-какие неприятные для Кайли факты. В 2019-м и в начале 2020-го Forbes называл ее «самым молодым миллиардером» (до нее такой чести удостаивался только Марк Цукерберг, да и то свой первый миллиард он заработал в 23 года, а Дженнер свой – якобы в 21). Но когда детали сделки Кайли и компании Coty стали публичными, обнаружилось, что бизнес девушки не столь прибыльный, а ее состояние на самом деле меньше, чем хотели представить она и клан Кардашьян. При этом бухгалтер семьи значительно завышала доходы компании Дженнер и сумму ее состояния – так считали представители журнала. Сопоставив реальные цифры с «вымышленными», они пришли к выводу, что Кайли «вероятно, подделала налоговые декларации».

– Можно с уверенностью сказать: все, к чему прикладывает руку семья Кардашьян-Дженнер, –преувеличено, – считает финансовый эксперт журнала. – Чтобы сохранять лицо, нужно всегда приукрашивать то, что есть по факту.

Да и в период пандемии доходы Дженнер также понизились. Поэтому редакция Forbes, пересчитав денежки Кайли, решила, что называть ее миллиардером больше нельзя, и выступила с заявлением.

Кайли поспешила прокомментировать его в своем микроблоге.

– Что тут вообще происходит? Я думала, что это авторитетный сайт. «Налоговые декларации, которые, вероятно, были подделаны» – это и есть ваше доказательство? То есть вы просто взяли и решили, что они подделаны? – возмущалась Дженнер.

Спустя короткое время Forbes все-таки пришлось признать, что Кайли, несмотря на преувеличение своих доходов, остается самой богатой знаменитостью – пусть и не с миллиардом. Доход от сделки с компанией Coty позволил ей возглавить ТОП-100 богачей шоу-бизнеса.

$36,5 млн выложила Кайли недавно за свой новый особняк. В огромном доме в районе Холмби-Хиллз, в котором когда-то жил Майкл Джексон, теперь будет роскошествовать Кайли со своей дочкой Сторми и, возможно, новым бойфрендом (не так давно стало известно, что знаменитость встречается с другом своей старшей сестры Кэндалл – 28-летним палестинским манекенщиком по имени Фай Хадра). Для Кайли покупка дома оказалась выгодной сделкой, ведь изначальная его стоимость составляла $45 млн, но ей каким-то образом удалось сбить цену. Впрочем, $36,5 млн тоже не маленькая сумма, но «курортный комплекс», как называют новое жилище знаменитости, того стоит. Он занимает площадь почти 1800 кв. м. В доме – 7 спален, 14 ванных комнат, большая, оборудованная последними техническими новинками, кухня, два кинотеатра (один в доме, другой – под открытым небом), несколько баров, игровые комнаты и спортивный зал. На территории поместья имеются также бассейн и баскетбольная площадка.

$5 млн в год стоят Дженнер услуги охранников, которые берегут покой самой Кайли и ее двухлетней дочери Строми. Целый штат бодигардов охраняет дом селебрети, а также сопровождает звезду с малышкой во время прогулок и путешествий.

– Кайли тратит примерно от $300 тыс. до $400 тыс. в месяц. Очень много, – рассказала Кейтлин Дженнер (отец Кайли – Брюс, который в 2015 году признался, что является трансгендерной женщиной, и попросил называть себя Кейтлин. Да, в семействе Кардашьян все непросто!).

Впрочем, такие траты и не покажутся огромными, если вспомнить, каково состояние Кайли, а также тот факт, что в 2016 году в Париже была ограблена ее сестра – Ким Кардашьян. У нее тогда украли драгоценности на сумму приблизительно $11 млн. А что пережила при этом Ким, даже трудно представить!

Текст: Виктория Грабовская

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