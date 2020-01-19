Актер Владимир Кравчук: Я каждый год пытаюсь побороть свой страх и обнулиться через купания в проруби

Владимир Кравчук, актер шоу «Мамахохотала» на НЛО TV, уже не первый год окунается в прорубь на Крещение.

После небольшого перерыва он снова планирует восстановить любимую традицию. О закалке, подготовке к зимним купаниям и личном мнении о «моде на окунание в прорубь» Владимир рассказал в интервью.

Вова, как ты относишься к традиции купания в проруби на Крещение?

Очень позитивно. Я знаю, что есть люди, которые относятся к этому, как к религиозному празднику и обряду. А кто-то воспринимает купание, как возможность проверить себя и переступить через свои собственные страхи. Для меня это все объединяется, я каждый год пытаюсь побороть свой страх и обнулиться через купания в проруби.

Ты будешь нырять и в этом году?

Да, в этом году я тоже буду нырять. Долгое время для меня это было ежегодной традицией, но в последние три года у меня не хватало то времени, то здоровья. Но в этом году планирую восстановить традицию.

Расскажи о правилах подготовки к нырянию – как правильно закаляться, чтобы не заболеть?

Я думаю, что какой-то особенной подготовки нет. Кто-то готовится круглый год, обливается теплой водой, с каждым разом делая ее температуру холоднее. А кто-то совершенно не готовится – и не болеет. Я думаю, что здесь больше имеет значение, как себя вести во время и после купания. Речь идет о том, что нужно иметь сухую обувь, сухую одежду, быстро переодеваться, обтираться и не злоупотреблять алкогольными напитками.

Ты согласен, что незакаленным людям лучше не нырять в этот день?

Я, например, никак не готовлюсь к этому. Периодически хожу в баню на Днепре и после нее ныряю в холодную воду – в речку, независимо от времени года. Думаю, это тоже влияет на стрессоустойчивость организма по отношению к холоду. Мне кажется, незакаленных людей в этом плане не существует, и такое испытание может пройти любой. Конечно, если человек, на момент купания, не болеет и не имеет хронических заболеваний. Также если человек действительно верит в магию такого обряда, эта вера будет его защищать.

Как давно ты ныряешь в прорубь на Крещение?

Мы с друзьями давно основали для себя эту традицию. И несколько лет подряд съезжались ко мне на дачу на Днестре. За день приезжали, общались, разжигали камин, делились своими текущими делами. А уже на второй день ныряли в прорубь. И после того как согревались, шли дальше в чаны. Но, к сожалению, последние три года у нас не получалось собираться. И наконец-то в этом году мы снова возобновляем традицию и собираемся все вместе.

В чем, на твой взгляд, особенность такого зимнего купания?

Лично для меня – в его экстремальности, готовности пройти испытание, переступить свой страх, принять его с достоинством и сделать так, чтобы холодная вода не кидала в испуг и стресс. Ты как кремень должен нырнуть в эту воду и таким же спокойным выйти из нее.

Не считаешь ли ты, что традиция ныряния в прорубь на Крещение многими сейчас воспринимается как мода?

Возможно, сейчас к нырянию в прорубь повышенное внимание. Но даже если это так, все идет на оздоровление и объединение нашей страны в этот праздник. Пусть это будет модой, главное, чтобы она шла на пользу. Это как мода заниматься спортом – ничего плохого в этом не вижу.

Посоветуй лучшие места в Киеве для ныряния на Крещение?

Честно говоря, в Киеве нырял только один раз – в парке Феофания. Но думаю, что в столице много красивых мест.