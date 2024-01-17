Прем’єра на ринку України − KIVI випустили Smart-телевізор спеціально для дитячої кімнати

Європейський бренд KIVI презентує абсолютно новий продукт на ринку Smart TV – телевізор KidsTV, розроблений спеціально для дитячої кімнати.

KIVI – європейський виробник смарт-телевізорів, що з 2016 року представлений на ринку України. В грудні бренд презентував новинку – модель KIVI KidsTV, розроблену спеціально для дитячої кімнати. Це 32-дюймовий смарт-телевізор з Full HD екраном, що працює на операційній системі Android TV 11. А ще − це простір для творчості та самовираження, елемент дитячої гри. Що ж особливого пропонує маленьким глядачам даний бренд?

Block-Style дизайн для ігор із конструктором

На рамку телевізора, підставки та центральну плашку KidsTV можна кріпити пластикові блоки дитячого конструктора. Будуйте що завгодно в будь-якому місці рамки — жодних обмежень. Дитина може створювати щоразу унікальну рамку, що відображатиме її індивідуальність, проявить творчі здібності та художній смак. Телевізор сумісний з найпопулярнішими серіями конструкторів.

Захисне скло на екрані

32-дюймовий Full HD екран нового KidsTV захищено загартованим склом. Міцне та стійке до подряпин, воно забезпечує оптимальний захист екрану: наприклад, від попадання важкої іграшки, книжки, навіть м’яча.

Захист від падіння

В комплекті новинки передбачено набір двосторонніх стікерів, щоб батьки змогли надійно приклеїти телевізор до поверхні, на якій він буде стояти. Так дитина не зможе перекинути техніку під час гри.

Міцний сон без страхів

На задній панелі KidsTV розміщено нічник AlumiGlow, який випромінює м’яке заспокійливе світло. Він створює в дитячій кімнаті затишну атмосферу та допомагає дітлахам швидше засинати, особливо якщо вони не люблять спати в темряві. Нічник може працювати навіть тоді, коли телевізор вимкнено. Рівень яскравості світла регулюється — батьки (або сама дитина) можуть налаштувати світильник за допомогою телевізійного пульта або кнопки на корпусі телевізора.

Операційна система

Телевізор працює під управлінням сучасної ОС AndroidTV 11. Це офіційна сертифікована операційна система від Google, що гарантує високу швидкість і стабільну роботу смарт-телевізора. AndroidTV 11 дає доступ до 10 000+ ігрових, навчальних та розвиваючих додатків та має широкі можливості для налаштування батьківського контролю за контентом.

Зручний пульт

Оновлений пульт бренду має ергономічний дизайн з мінімумом кнопок, щоб з управлінням Smart TV впоралася навіть дитина. Найпопулярніші додатки винесені на пульт окремими кнопками, щоб глядач отримував доступ до свого улюбленого контенту з одного натиску. Серед інших особливостей – вбудований мікрофон для управління голосом, кнопка керування нічником.

Безпечно для очей

Щоб зменшити шкідливий вплив синього світла, KIVI KidsTV оснащено спеціальною технологією Low blue light. Відомо, що світло від екрану може викликати втому очей і впливати на швидкість засинання. Натомість бренд відфільтровує небезпечне випромінювання та допомагає захистити зір, особливо в темний час доби.