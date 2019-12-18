В Украине вводят систему видеофиксации нарушений ПДД на дорогах

18 декабря 2019 14:30 Алла Лысак
В Украине вводят систему видеофиксации нарушений ПДД на дорогах
В Украине вводят систему видеофиксации нарушений на дорогах

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал дату появления на дорогах Украины камер для фиксации нарушений ПДД.

Уже совсем скоро на украинских дорогах заработает система видеофиксации нарушений.

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Уже в конце января опробовать ее на себе смогут участники дорожного движения Киева и нескольких центральных областей, затем, постепенно, система будет появляться повсеместно, от крупных городов и до маленьких. 

Как отметили в правительстве, первое время система будет фиксировать только превышение скорости, со временем в нее добавят функции фиксации проезда на красный свет или, например, пересечения автомобилем сплошной линии.

Видеосистема сможет фиксировать всю необходимую информацию для того, чтобы выписать штраф, в частности, номер автомобиля.

Напомним,

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