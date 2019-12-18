В Украине вводят систему видеофиксации нарушений ПДД на дорогах
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал дату появления на дорогах Украины камер для фиксации нарушений ПДД.
Уже совсем скоро на украинских дорогах заработает система видеофиксации нарушений.
Как отметили в правительстве, первое время система будет фиксировать только превышение скорости, со временем в нее добавят функции фиксации проезда на красный свет или, например, пересечения автомобилем сплошной линии.
Видеосистема сможет фиксировать всю необходимую информацию для того, чтобы выписать штраф, в частности, номер автомобиля.
Напомним,