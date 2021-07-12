Пауки вовсе не редкость в доме каждого.Чтобы очистить дом от пауков, можно сбегать в магазин за ядом, а можно достать с полки уксус, лимон и ещё пару народных средств.

Обычно пауки не причиняют вреда и не опасны для жизни. Однако, часто причиняют внутренний дискомфорт и расхождение в эстетических предпочтениях. Мы подготовили несколько советов, как избавиться от пауков в вашем доме раз и навсегда.

Уберитесь

Займитесь генеральной уборкой. Пропылесосьте все плинтусы и углы. Вытряхните крошки из кухонных ящиков. Загляните под ванну, за унитаз и за раковину и очистите там всё. Соберите паутину с помощью палки с намотанной на неё влажной тряпкой.

Используем народные средства

Пауки не переносят резких запахов. К примеру, запах уксуса. Возьмите ½ стакана столового уксуса (9%) и столько же воды. С помощью пульверизатора обработайте места скопления пауков. После контакта с уксусной кислотой членистоногие погибнут.

Яд

Отдать предпочтение лучше аэрозолю. Аэрозоли следует распылять на плинтусы, по углам, на дверные и оконные откосы. На время обработки из помещения следует вывести людей и животных. Через 15–20 минут после процедуры (примерно столько требуется аэрозолю, чтобы подействовать и высохнуть) обязательно проветрите комнату.

Напомним,