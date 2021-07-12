Как избавиться от пауков в вашем доме
Пауки вовсе не редкость в доме каждого.Чтобы очистить дом от пауков, можно сбегать в магазин за ядом, а можно достать с полки уксус, лимон и ещё пару народных средств.
Уберитесь
Займитесь генеральной уборкой. Пропылесосьте все плинтусы и углы. Вытряхните крошки из кухонных ящиков. Загляните под ванну, за унитаз и за раковину и очистите там всё. Соберите паутину с помощью палки с намотанной на неё влажной тряпкой.
Используем народные средства
Яд
Отдать предпочтение лучше аэрозолю. Аэрозоли следует распылять на плинтусы, по углам, на дверные и оконные откосы. На время обработки из помещения следует вывести людей и животных. Через 15–20 минут после процедуры (примерно столько требуется аэрозолю, чтобы подействовать и высохнуть) обязательно проветрите комнату.
Напомним,