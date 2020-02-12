Джинсы с push-up эффектом: почему от них все в восторге?

Джинсы с push-up эффектом: почему от них все в восторге?

Джинсы push-up стремительно ворвались в тренды 2020 года и не собираются никому уступать первенство по популярности среди женщин.

Джинсы push-up созданы для того, чтобы сделать женские ягодицы максимально привлекательными и сексуальными!

Принцип джинсов пуш-ап кроется в особенном покрое и цвете. Обратите внимание, что форма задних карманов и их расположение у таких моделей достаточно необычное. При помощи этой хитрости производители создали джинсы, визуально приподнимающие ягодицы.

Помогает в достижении цели и очень плотная ткань, которая в сравнении с другими изделиями может показаться достаточно грубой. Пуш-ап джинсы изготовляются из ткани, которая не тянется и сильно облегает пятую точку.

Джинсы с push-up эффектом: почему от них все в восторге? / pixabay.com

Напомним,