Джинсы с push-up эффектом: почему от них все в восторге?

12 февраля 2020 11:30 Алла Лысак
Джинсы с push-up эффектом: почему от них все в восторге?
Джинсы с push-up эффектом: почему от них все в восторге?
pixabay.com

Джинсы push-up стремительно ворвались в тренды 2020 года и не собираются никому уступать первенство по популярности среди женщин.

Джинсы push-up созданы для того, чтобы сделать женские ягодицы максимально привлекательными и сексуальными!

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Принцип джинсов пуш-ап кроется в особенном покрое и цвете. Обратите внимание, что форма задних карманов и их расположение у таких моделей достаточно необычное. При помощи этой хитрости производители создали джинсы, визуально приподнимающие ягодицы. 

Помогает в достижении цели и очень плотная ткань, которая в сравнении с другими изделиями может показаться достаточно грубой. Пуш-ап джинсы изготовляются из ткани, которая не тянется и сильно облегает пятую точку.  

Джинсы с push-up эффектом: почему от них все в восторге? / pixabay.com

Напомним,

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