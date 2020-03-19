Все, что вам следует знать о туши для ресниц

Все, что вам следует знать о туши для ресниц

Пожалуй, тушь для ресниц - наиболее популярное средство в косметичках девушек.

Расческа для ресниц

Сегодня мы поделимся главными фактами , которые не мешает узнать каждой, о любимом средстве, удлиняющем ресницы.

Не зря кисточка, которой мы красим ресницы, имеет форму щеточек. После нанесения туши прочешите ресницы щеточкой - она избавит их от комочков и равномерно сможет разделить.

Ватные палочки

Цветная тушь - табу?

Удалить излишки туши и скорректировать любые недочеты мы рекомендуем при помощи чистой ватной палочки. Это наиболее простой и удобный способ, который избавит вас от лишних хлопот. Кроме того, не забывайте о молочке для снятия макияжа.

Хоть черная тушь - неоспоримая классика, мы все же уверены, что цветные аналоги ни в коем случае не хуже. К примеру, коричневая тушь отлично подойдет блондинкам: теплая цветовая гамма подчеркнет их типаж и придаст изюминки. Голубая тушь подчеркнет небесный цвет ваших глаз, а фиолетовая заставит их искриться и сиять. Поэтому если вы хотите удивить окружающих на вечеринке, попробуйте цветной вариант туши.

Нанесение туши

Для нанесения туши на ресницы необходимо нанести ее на корень. Благодаря этому вы сможете сделать их длиннее и гуще.

Срок хранения

Косметическая тушь после открытия хранится не больше 3-4 месяцев. После этого она может либо засохнуть, либо же просто стать токсичной и спровоцировать аллергическую реакцию.

Напомним,