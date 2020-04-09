Богиня шопинга: Леонид Мартынчик рассказал о типичных ошибках героинь проекта

9 апреля 2020 19:15 Александр Кива
Богиня шопинга: Леонид Мартынчик рассказал о типичных ошибках героинь проекта
Ведущий Леонид Мартынчик
пресс-служба

Телеканал ТЕТ вместе с Леонидом Мартынчиком работают над новым сезоном “Богини шопинга”.

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В проекте Леонид делится своим опытом и знаниями о моде и помогает участницам и телезрителям исправить стильные ошибки, чтобы найти свой уникальный образ.

Здесь Леонид разобрал типичные ошибки девушек во время шопинга. 

Неестественно линия талии

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Почему-то некоторые девушки не могут правильно определиться со своей линией талии. В результате они визуально вносят дисбаланс в собственную фигуру. Например, высокая посадка визуально укорачивает верхнюю часть тела, а ноги делает еще длиннее. Низкая посадка укорачивает нижнюю часть тела. Если сделать грамотный акцент на талии, получится скрыть недостатки фигуры и сделать образ гармоничным.

Леонид советует просто однажды определиться с тем, какая именно посадка подходит фигуре, и в дальнейшем покупать такую​​ одежду.

Дешевые ткани и трикотаж

Нужно внимательно относиться не только к крою и цвету одежды, но и к тканям. Красивое платье приятного цвета и классного кроя можно испортить дешевым трикотажем. 

Ткань должна держать форму, а не висеть мешком или обтягивать все то, что нужно бы скрыть. 

Верхняя одежда без четкой формы

Пальто или жакет обязательно должны быть с четкой формой. Верхняя одежда смотрится выигрышно, если она структурирована. 

В гардеробе и так хватает бесформенных вещей, например, свитер или кардиган. 

Неуместна сумка

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Обычно, сумка —  это яркий акцент. Однако она должна находиться в гармонии с силуэтом образа и не выбиваться из стиля одежды. 

Есть два простых правила, которые помогут выбрать сумку: 

- сумка не может быть больше четверти тела;

- сумка "через плечо" должна заканчиваться на бедренной косточке и не висеть ниже.

Чтобы избежать подобных ошибок и узнать больше рекомендаций от Леонида Мартынчика, включайте “Богиню шопинга” с 13 апреля в 17:30 на телеканале ТЕТ.  

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ТЕТ стиль мода красота Богиня шопинга Леонид Мартынчик

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