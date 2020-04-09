Богиня шопинга: Леонид Мартынчик рассказал о типичных ошибках героинь проекта
Телеканал ТЕТ вместе с Леонидом Мартынчиком работают над новым сезоном “Богини шопинга”.
Здесь Леонид разобрал типичные ошибки девушек во время шопинга.
Неестественно линия талии
Леонид советует просто однажды определиться с тем, какая именно посадка подходит фигуре, и в дальнейшем покупать такую одежду.
Дешевые ткани и трикотаж
Нужно внимательно относиться не только к крою и цвету одежды, но и к тканям. Красивое платье приятного цвета и классного кроя можно испортить дешевым трикотажем.
Ткань должна держать форму, а не висеть мешком или обтягивать все то, что нужно бы скрыть.
Верхняя одежда без четкой формы
Пальто или жакет обязательно должны быть с четкой формой. Верхняя одежда смотрится выигрышно, если она структурирована.
В гардеробе и так хватает бесформенных вещей, например, свитер или кардиган.
Неуместна сумка
Есть два простых правила, которые помогут выбрать сумку:
- сумка не может быть больше четверти тела;
- сумка "через плечо" должна заканчиваться на бедренной косточке и не висеть ниже.
Чтобы избежать подобных ошибок и узнать больше рекомендаций от Леонида Мартынчика, включайте “Богиню шопинга” с 13 апреля в 17:30 на телеканале ТЕТ.