Подготовка к 14 февраля: традиционные подарки нетрадиционными методами

В День святого Валентина все влюбленные дарят друг другу подарки, так что вопрос “что подарить?” становится актуален как никогда.

Заказать букет цветов - это беспроигрышный ход, но всегда можно подобрать что-то более оригинальное и запоминающееся. Специалисты компании Flowers.ua с радостью поделились с нашими читателями идеями необычных презентов на День влюбленных.

Цветы и конфеты

Букет красивых и свежих цветов вместе с коробочкой любимых конфет - это очень мило и трогательно. Тем более, что на сайте компании есть множество вариаций данного подарка, в том числе целые корзины с цветами и сладостями, набор "Люблю тебя" с шоколадными батончиками и баночкой шоколадной пасты Nutella, а также огромный выбор разноцветных роз в коробке с бисквитным печеньем макарун.

Мягкие игрушки с цветами

Что может быть романтичнее, чем очаровательный плюшевый мишка с букетом из одиннадцати красных роз в лапке. Пожалуй, это топ в рейтинге самых ожидаемых подарков ко Дню святого Валентина у прекрасных дам. И это вовсе не банальность, как могут подумать многие, это - вечная классика. Поверьте, ни одна девушка не устоит перед таким презентом. Высота мишки - 1 метр, но на складе интернет магазина цветов Flowers.ua есть и гигантские мягкие игрушки, и более компактные. Наличие и ассортимент всегда можно уточнить у менеджера. Тем более, что операторы колл-центра обрабатывают клиентские заявки круглосуточно, без выходных и праздников.

Цветы в коробке

Если вы еще не вручали своей даме сердца цветы в коробке, обязательно обратите внимание на данный вариант подарка. Во-первых, это всегда интрига - что же находится внутри? Во-вторых, это восторг - целая охапка красных роз, экзотических эустом или солнечных ромашек непременно вызовет ураган эмоций. И, в-третьих, такие подарки на 14 февраля радуют своей красотой дольше, чем обычные букеты. Внутри каждой шляпной коробки есть специальная флористическая губка, которая питает влагой свежесрезанные растения.

Корзины цветов

Масштабные цветочные композиции лучше всего упаковывать в крепкие плетеные корзины. Так растения не только не пострадают во время транспортировки, но и будут смотреться еще более роскошно. По желанию, композицию можно декорировать сердечками или чем-то еще, соответствующим тематике.

Только самые свежие цветы любимой

Доставка цветов от Flowers.ua - это сервис первоклассного уровня. В ассортименте компании представлены только самые свежие и первосортные растения, выращенные в лучших теплицах Украины. Каждый букет и цветочная композиция формируются исключительно в день доставки, так что ваша вторая половинка гарантированно получит товар, полностью соответствующий картинке на сайте. При желании вы можете запросить замену цветка, если какой-то определенный сорт вас не устроит. Профессионалы Flowers.ua всегда идут навстречу своим клиентам.

Успейте принять участие в розыгрыше в канун праздника

День святого Валентина - это один из самых долгожданных праздников в году, поэтому предпраздничного ажиотажа не избежать. Поторопитесь сделать заказ заранее, чтобы все было доставлено вовремя. Более того, у вас есть уникальный шанс испытать свою удачу, приняв участие в розыгрыше от Flowers.ua. Условия просты: оформляйте доставку на 14 февраля до 11 февраля и выигрывайте подарки. Вас ждут гигантский мишка, капкейки “Love”, коробки конфет и большие подарочные корзины.

Підготовка до 14 лютого: традиційні подарунки нетрадиційними методами

У День святого Валентина всі закохані дарують один одному подарунки, так що питання "що подарувати?" стає актуальним як ніколи. Замовити букет квітів - це безпрограшний хід, але завжди можна підібрати щось більш оригінальне, що запам'ятовується. Фахівці компанії Flowers.ua з радістю поділилися з нашими читачами ідеями незвичайних подарунків на День закоханих

Квіти і цукерки

Букет красивих і свіжих квітів разом з коробочкою улюблених цукерок - це дуже мило і зворушливо. Тим більше, що на сайті компанії є безліч варіацій даного подарунка, в тому числі цілі кошики з квітами і солодощами, набір "Люблю тебе" з шоколадними батончиками і баночкою шоколадної пасти Nutella, а також величезний вибір різнокольорових троянд в коробці з бісквітним печивом макарун.

М'які іграшки з квітами

Що може бути романтичніше, ніж чарівний плюшевий ведмедик з букетом з одинадцяти червоних троянд в лапці. Мабуть, це топ в рейтингу найбільш очікуваних подарунків до Дня святого Валентина у прекрасних дам. І це зовсім не банальність, як можуть подумати багато, це - вічна класика. Повірте, жодна дівчина не встоїть перед таким презентом. Висота ведмедики - 1 метр, але на складі інтернет магазину квітів Flowers.ua є і гігантські м'які іграшки, і більш компактні. Наявність і асортимент завжди можна уточнити у менеджера. Тим більше, що оператори колл-центру обробляють клієнтські заявки цілодобово, без вихідних і свят.

Квіти в коробці

Якщо ви ще не вручали своїй дамі серця квіти в коробці, обов'язково зверніть увагу на даний варіант подарунка. По-перше, це завжди інтрига - що ж знаходиться усередині? По-друге, це захоплення - цілий оберемок червоних троянд, екзотичних еустом або сонячних ромашок неодмінно викличе ураган емоцій. І, по-третє, такі подарунки на 14 лютого радують своєю красою довше, ніж звичайні букети. Усередині кожної шляпной коробки є спеціальна флористична губка, яка живить вологою свіжозрізані рослини.

Кошики квітів

Масштабні квіткові композиції найкраще упаковувати в міцні плетені кошики. Так рослини не тільки не постраждають під час транспортування, а й будуть виглядати ще більш розкішно. За бажанням, композицію можна декорувати сердечками або чимось ще, відповідним тематиці.

Тільки найсвіжіші квіти коханій

Доставка квітів від Flowers.ua - це сервіс першокласного рівня. В асортименті компанії представлені тільки найсвіжіші і першосортні рослини, вирощені в кращих теплицях України. Кожен букет і квіткова композиція формуються виключно в день доставки, так що ваша друга половинка гарантовано отримає товар, який повністю відповідає картинці на сайті. При бажанні ви можете запросити заміну квітки, якщо якийсь певний сорт вас не влаштує. Професіонали Flowers.ua завжди йдуть назустріч своїм клієнтам.

Встигніть взяти участь в розіграші в переддень свята

День святого Валентина - це один з найбільш довгоочікуваних свят в році, тому передсвяткового ажіотажу не уникнути. Поспішайте зробити замовлення заздалегідь, щоб все було доставлено вчасно. Більш того, у вас є унікальний шанс випробувати свою удачу, взявши участь в розіграші від Flowers.ua. Умови прості: оформляйте доставку на 14 лютого до 11 лютого і вигравайте подарунки. Вас чекають гігантський ведмедик, капкейки "Love", коробки цукерок і великі подарункові кошики.

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