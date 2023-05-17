Правила харчування та тренувань співачки Morozova. Як у 40 виглядати на 20

Cпівачка MOROZOVA (Наталя Морозова) привертає до себе увагу не лише своєю творчістю, але й лайфстайлом.

Красива, активна та талановита MOROZOVA – приклад для всіх, як тримати життєвий баланс, радіти кожному дню та цінувати навіть випробування. Спеціально для TV.UA співачка розкрила свої секрети з різних сфер життя – від родини до догляду за собою.

Залізна дисципліна

Я люблю прокидатися рано, коли місто спить і все навколо тихе та спокійне. Із ранкових залізних ритуалів – це біг чи швидка хода на вулиці. Бо мені здається, що я замало ходжу пішки – пересуваюся вдень на машині, тому весь час за кермом і мало рухаюся.

Обов'язково випиваю зранку два стакана гарячої води та йду на пробіжку. Після цього ще годину займаюся вдома стретчингом чи йогою. Після занять спортом я обливаюся холодною водою. Це мені дуже-дуже подобається, і я кайфую.

Спортом я займаюся щодня, але різними видами, які прописую на тиждень заздалегідь. Чередую фітнес, стретчинг, йогу, групові заняття.

Кожну п’ятницю я складаю свій план на тиждень та розписую всі свої дії на наступні сім днів. Це все працює, тому що коли ти будуєш графік – це тобі допомагає в організації себе.

Різноманітність спортивних тренувань

Я займаюся спортом з дитинства. Мені прищепили любов до спорту ще в дитячому віці. В дитинстві я відвідувала спортивну секцію, займалася баскетболом, а взимку – обов’язково лижі та ковзани. І завжди брала участь у різних спортивних змаганнях.

Тому спорт зі мною все життя – я ніколи його не залишала. Займалася різними видами спорту: фітнес, йога, стретчинг, танці, нещодавно почала займатися джампінгом. Мені подобаються зимою ковзани, а також роликові квади.

Я не можу без спорту, я відчуваю велику потребу в ньому, і мій організм також.

Співачка Morozova / Пресслужба

Під час карантину, коли не можна було відвідувати спортивні клуби, і зараз під час війни, коли не у всіх є фінансова можливість, завжди можна займатися вдома самостійно без тренерів. Я так і робила: займалася вдома сама. В мене є необхідний спортивний інвентар. Не обов’язково прив’язуватися до залів та групових занять.

Саме спорт привчив мене до пунктуальності. Я завжди віддаю перевагу приїхати раніше, ніж запізнитися. Це моє правило номер один по життю. Якщо я кудись запізнююсь – для мене це катастрофа. Мені дуже приємно, коли люди, з якими ти працюєш, так само відносяться до пунктуальності.

Контроль харчування

Скажу чесно, я ніколи не додержувалася жодних дієт. Колись я хотіла посидіти на якійсь модній дієті, але мені було дуже важко її дотримуватися. Бо коли людина займається спортом та активна по життю – їй потрібно правильно вибудовувати свій графік та раціон харчування.

В моєму раціоні дуже багато каш. Моя улюблена – гречана. Люблю рибу, овочі, фрукти. Це основа мого раціону. П'ю багато води. Мені подобається готувати собі різні смузі – енергетичні, очищувальні.

Я не люблю жирну їжу, тому вона відсутня в моєму раціоні. Також дуже мало смажених страв.

Співачка Morozova / Пресслужба

Я практично не їм солодкого. Не тому що це шкідливо, а тому що я не солодкоїжка. Я легко обходжуся без солодощів та тіста.

Більше секретів харчування в мене немає – лише активний спосіб життя. Саме він стримує мене від набирання зайвої ваги. До війни, під час відпочинку, я могла набрати зайві кілограм-два, бо завжди хотіла спробувати всю кухню країни, де перебувала. Але навіть під час відпустки я намагалася бути активною та займатися спортом – ранкова пробіжка, басейн, аеробіка.

Догляд за собою

Дуже люблю робити маски. Але я роблю професійні маски, бо не дуже вірю в народну медицину. Я прихильник готового продукту в косметології.

Я роблю відлущувальні скраби, поживні маски. До косметолога ходжу дуже рідко – раз на місяць аби зробити різні процедури, що наповнюють шкіру та мають підтягуючі властивості.

Також люблю зволожувальні патчі під очі. Я кладу їх в холодильник і кожного ранку, поки бігаю, займаюся стретчингом чи готую, обов’язково їх використовую.

Ще зранку протираю обличчя кубиками льоду. Я заморожую відвари м’яти, ромашки, календули. Після цієї процедури обличчя ніби наповнюється живильною силою та з’являється рум’янець.

Якихось процедур на постійній основі в мене немає. Я слідкую за станом шкіри і підтримую її гарний вигляд. В мене непроблемна шкіра, тому домашнього догляду мені вистачає.

Щодо догляду за тілом, то люблю відвідувати сауну та баню. Вони класно відкривають пори. Роблю медові та кавові скраби. Дуже люблю холодний душ. Кожного ранку я обливаюсь холодною водою – це тонізуюча терапія для тіла та шкіри. На Водохреща завжди занурююся в ополонку.

Кар’єра, творчість

Кар'єра та творчість – значна частина мого життя. За лаштунками завжди багато роботи. Наразі я працюю в студії над новим альбомом, який буде складатися з абсолютно нових пісень. Це велика робота, яку ми робимо з авторами і саунд-продюсерами одночасно на декількох студіях. Це переплітається з постійними концертними виступами, благодійними заходами, зустрічами з командою, де відбувається планування заходів, релізів на найближчі місяці. Також я постійно зайнята підготовкою сценічних образів, фотосесіями, зйомками та інтерв’ю.

Вже зовсім скоро я презентую новий трек. Він буде присвячений вічній темі – коханню. Сподіваюся, що мої слухачі будуть приємно здивовані моєю новою роботою.

Співачка Morozova / Пресслужба

Родина

Родина для мене повсякчас на першому місці. Я завжди знаходжу час, щоби побути вдома із сім’єю. Для мене надважливо приділяти час своїм близьким – щось для них приготувати або просто побути всім разом. Я ціную такі сімейні моменти.

Не дивлячись на те, що мій чоловік працює, син вже виріс і теж працює, я намагаюсь щодня приділити увагу спілкуванню з ними. Я дуже пишаюся своїм сином, він зараз працює у політиці. Мені дуже цікаво його слухати та знати його думку на різні теми.

Я намагаюся балансувати між роботою та родиною. Ніколи не відмовляюся від жодних домашніх справ і намагаюся все встигати. Найголовніше – все правильно спланувати. Тоді мене вистачає і на творчість, і на сім'ю, і на своє дозвілля, і на спорт.