Как правильно ухаживать за очками

Важные правила ухода за очками.

Редакция сайта TV.UA вместе с клиникой "АЙЛАЗ" подготовили серию материалов, посвященных вашему зрению, современным технологиям его коррекции и лечения, а также заботе о его здоровье.

Неужели за очками вообще нужен уход, подумает наш читатель? Однако, ответ «да»! И этот правильный уход не просто сохранит ваши очки, как предмет, но и сбережёт ваше зрение.

Прежде всего, уход направлен на очищение стёкол от оседающих на них частичек кожи, пыли и пота. Эти микрочастицы оседают на поверхности оптики каждый день. Устраняя их, вы соблюдаете гигиену, продлеваете срок эксплуатации очков и улучшаете видимость.

Особенности ухода за очками заключаются в следующих простых правилах.

Правильное ношение

Не следует часто поднимать очки на голову. Постоянное поднимание их на лоб искривляет дужки и расшатывает удерживающие их болтики, деформирует оправу, нарушая, тем самым, симметричность расположения линз и приводя в результате к переутомлению глаз.

Снимать и надевать их следует аккуратно двумя руками. Ведь при небрежном движении очки можно банально уронить и разбить. Поправлять очки необходимо за оправу стёкол, зажав их одновременно указательными пальцами сверху и большими снизу, а не двигать очки одним пальцем за мостик.

Сегодня в условиях пандемии COVID-19 старайтесь реже прикасаться к оправе немытыми руками и чаще мыть ваши очки с мылом. Ведь на оправе может оставаться вирус и контактировать с вашим лицом, если вы касаетесь очков немытыми руками.

Правильное хранение

Во избежание царапин и мельчайших сколов, влияющих на чёткость видимого объекта, очки нужно класть на стол только линзами вверх. Это же правило действует, когда очки убирают в футляр. Рекомендуется выбирать твёрдый футляр с крышкой.

Оставить очки лучше всего на туалетном столике. Наименее удачные места для хранения – кухня и ванная. Вода, пыль, жир и горячий пар вредны как для оправы, так и для линз.

Огромное предупреждение девушкам: лаки, спреи и дезодоранты распылять до надевания очков и вообще подальше от любой оптики! Плойку для волос также держите подальше от аксессуара. Под воздействием высоких температур оправа может расплавится, что может привести к нарушению центровки.

Правильное очищение

Очищайте оправу – с целью сохранения эстетичного внешнего вида. Линзы – с целью сохранения чёткости видимого изображения.

Чем протирать очки?

Ни в коем случае не делайте этого краем одежды, носовым платком или бумажной салфеткой. Даже если ваша футболка очень мягкая, помните, что материал обязательно должен быть чистым и храниться в футляре.

Для протирания используется мягкая хлопчатобумажная ткань, фланель либо ткань на основе микрофибры. Для промывания – тёплая вода. Не пользуйтесь средством для мытья окон, а также собственной слюной!

Средства по уходу за очками обычно приобретаются в оптиках либо специализированных магазинах. Среди них:

специальные очистительные спреи и жидкости; многоразовые салфетки из микрофибры; средства от запотевания линз в морозные и дождливые дни (особенно актуально в период пандемии и ношения маски в общественных вещах).

Как убрать царапины с очков?

Царапины – это недопустимый дефект для очков. Такие линзы неправильно отражают свет и могут вызвать нарушения зрения, а ещё такие линзы становятся очень хрупкими. Если вы заметили на очках царапины – без сомнений с ними пора распрощаться!

Выбирая себе очки, отдавайте предпочтение высокопрочным линзам с эффектом защиты от царапин и ухаживайте за ними как следует.

Сколько живут очки?

При правильном уходе очки способны прослужить около трёх лет. Срок службы линз зависит и от того, как вы за ними ухаживаете. Хотя бы раз в три года рекомендуется посетить окулиста, проверить ваши и, возможно, подобрать новые очки, в зависимости от изменившихся данных о зрении.

Соблюдая эти простые правила, вы продлите срок службы своих очков и защитите глаза как можно дольше!

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