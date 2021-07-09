Что нужно знать родителям детей с близорукостью?

9 июля 2021 13:20 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Что нужно знать родителям детей с близорукостью?
Что нужно знать родителям детей с близорукостью?
пресс-служба

Почему у вашего ребёнка близорукость? Чем она опасна?

Редакция сайта TV.UA вместе с клиникой "АЙЛАЗ" подготовили серию материалов, посвященных вашему зрению, современным технологиям его коррекции и лечения, а также заботе о его здоровье. 

Близорукость – это снижение зрения вдаль.

Близорукость (миопия) – серьёзное заболевание, при котором глаз чрезмерно растягивается в длину. Чем больше степень близорукости, тем больше длина глаза и выше риск осложнений.

Почему у моего ребенка близорукость?

Наследственность является одним из факторов риска развития миопии. Если оба родителя близоруки, риск развития близорукости у ребёнка повышается. Дети, которые длительно и без отдыха читают, проводят много времени за гаджетами или пользуются смартфонами ночью перед сном уже с выключенным светом – более склонны к прогрессии заболевания.

Обеспечить здоровье глаз на этапе детской беспечности должны родители. Дело не в ограничении рёбенка в пользовании интернетом и социальными сетями, а их чередовании с прогулками, танцами и другими занятиями, которые меняют нагрузку глаз и снижают напряжение.

Чем опасна близорукость?

Осложнениями прогрессирующей миопии являются глаукома, катаракта и отслоение сетчатки.

  1. Глаукома – постоянное или периодическое повышение внутриглазного давления (ВГД), снижение остроты зрения и атрофия нерва (оптическая нейропатия). Приводит к необратимой слепоте.
  2. Катаракта – частичное или полное помутнение хрусталика глаза, расположенного внутри глазного яблока между радужкой и стекловидным телом. Потерявший прозрачность хрусталик при катаракте перестаёт пропускать свет и зрение ухудшается вплоть до полной потери.
  3. Отслоение сетчатки – отделение сетчатки от других оболочек глаза, следствием чего является выпадение полей зрения и его частичная или полная утрата.

Все эти заболевания и так в группе риска для каждого человека, однако близорукие люди более склонны к развитию таких патологий из-за слабости глаза. Это серьёзно, но самое главное – поправимо, если вовремя предупредить заболевание и остановить его развитие.

Современная офтальмология предлагает несколько вариантов коррекции, которые принесут комфорт вашему ребёнку, уверенность в себе, а главное – помогут остановить развитие близорукости в мире всё возрастающих зрительных нагрузок. Такими видами коррекции являются ортокератология – ночные линзы Paragon, и специальные мягкие контактные линзы MiOpia. Очень важно – сохранить здоровье, комфорт и качество жизни ребёнка! И сегодня мы можем это сделать!

Будьте внимательны! Никогда не поздно обратиться к врачу, даже если вы думаете, что вас ничего не беспокоит, и даже если вам кажется, что помочь вам уже слишком поздно. Современная офтальмология даёт надежду и, поверьте – она способна вас удивить!

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04073, Украина, г. Киев, просп. С. Бандеры, 17/1
Тел.: 0 (44) 364 10 01

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