Шампанское и игристые вина: разновидности и страны

По международным законам Шампанским можно называть только игристое вино, которое произведено во Франции, обязательно в регионе Шампань, а технология напитка закреплена во Франции на законодательном уровне.

Франция

Но игристые вина веками производятся в самых разных странах и регионах. Ниже мы приводим краткий обзор этих напитков.

В этой стране кроме известного во всем мире шампанского, можно найти и другие игристые вина, которые ни в чем не уступают знаменитому собрату.

Игристое Ансестраль (ancestrale)

Настоящей родиной игристых вин во Франции стал регион Лиму, где их начали делать задолго до Шампани. Здесь и сегодня процветает производство этих напитков. В отличие от шампанского, которое производится сложным методом шампануа, при котором насыщение углекислотой выполняется при помощи вторичного брожения в бутылках, в Лиму практикуют «дедовский» метод – ансестраль. Он предполагает один цикл брожения, которое собирается в закрытых бутылках.

Французские игристые, созданные этим методом, на этикетке имеют обозначения: «méthode ancestrale», т.е. дедовская методика или «méthode rurale» (сельский способ).

Такое название получили игристые вина из Франции, созданные методом шаампанюа, но не в регионе Шампань. Креманы могут быть родом из Эльзаса, Лауры, Бордо, Бургундии, Лиму, Ди, Жюры.

Есть во Франции также игристые, которые не относятся к какому-то из игристых апелласьонов. Это Бургонь Муссо, Сомюр Муссо и другие, менее известные сорта.

Италия

Большую часть итальянских игристых производят при помощи метода Шарма, при котором вино насыщается углекислотой в специальных герметичных чанах. Этот метод дешевле шампанюа, что приятно сказывается на стоимости бутылки искристого напитка.

Самые известные бренды:

Асти (Asti);

Франчакорта (Franciacorta);

Просекко (Prosecco);

Ламбруско (Lambrusco);

Фраголино (Fragolino) и др.

Если вино получено из традиционных сортов при выдержке 9 месяцев или больше, на бутылке будет аббревиатура VSQ (качественное игристое). Для вина, которое изготавливают из ароматных сортов, срок ферментизации может быть сокращен до месяца, аббревиатура на этикетке – VSAQ (качественное ароматное игристое).

Испания

Эта страна знаменита своим игристым вином, которое получило название Кава (Cava). Вопреки распространенной ошибке, оно происходит не от кофейных ароматов, а от испанского слова «погреб», т.е. выдерживается это вино именно в погребах.

Метод производства Кавы аналогичен традиционному шампанскому, но сорта винограда заметно отличаются. Допустимо использовать виноград чарелло, мальвазию, каберне совиньон, пино нуар, шардоне и другие.

Германия

В этой стране производят совершенно особое игристое вино под названием Сект (Sekt). Немцы используют производство методом Шарпа, выдерживают вино от 9 месяцев и дольше, минимальное содержание алкоголя – 10%. Зект всегда производится из одного сорта вина, не менее 85% которого должны относиться к одному урожаю.

Игристые вина различного качества производят и в других странах. Например, с каждым годом все популярнее становится «африканское шампанское» из ЮАР. Англичане, не смотря на климат рискованного виноделия, также делают успехи в этой сфере. Выбор игристых вин огромен, главное, четко понимать, какой напиток вам придется по вкусу, и покупать только оригинальные бренды. Самые надежные покупки можно сделать в специализированных бутиках или интернет магазинах. Например, сеть магазинов Vintage всегда гарантирует выгодные цены и готова подтвердить документально качество каждой бутылки.

Шампанське і ігристі вина: різновиди та країни

За міжнародними законами Шампанським можна називати тільки ігристе вино, яке вироблене у Франції, обов'язково в регіоні Шампань, а технологія напою закріплена у Франції на законодавчому рівні. Але ігристі вина віками робляться в самих різних країнах і регіонах. Нижче ми приводимо короткий огляд цих напоїв.

Франція

У цій країні окрім відомого у всьому світі шампанського, можна знайти й інші ігристі вина, які ні в чому не поступаються знаменитому побратимові.

Ігристе Ансестраль (ancestrale)

Справжньою батьківщиною ігристих вин у Франції став регіон Ліму, де їх почали робити задовго до Шампані. Тут і сьогодні процвітає виробництво цих напоїв. На відміну від шампанського, яке робиться складним методом шампануа, при якому насичення вуглекислотою виконується за допомогою вторинного бродіння в пляшках, в Ліму практикують «дідівський» метод – ансестраль. Він припускає один цикл бродіння, яке відбувається в закритих пляшках.

Французькі ігристі, створені цим методом, на етикетці мають позначення: «méthode ancestrale», тобто дідівська методика або «méthode rurale» (сільський спосіб).

Креман (Cremant)

Таку назву дістали ігристі вина з Франції, створені методом шаампанюа, але не в регіоні Шампань. Кремани можуть бути родом з Ельзасу, Лаури, Бордо, Бургундії, Ліму, Ді Жюри.

Є у Франції також ігристі, які не відносяться до якогось з ігристих апелласьонов. Це Бургонь Муссо, Сомюр Муссо і інші, менш відомі сорти.

Італія

Велику частину італійських ігристих роблять за допомогою методу Шарму, при якому вино насичується вуглекислотою в спеціальних герметичних чанах. Цей метод дешевше шампанюа, що приємно позначається на вартості пляшки іскристого напою.

Найвідоміші бренди:

Асті (Asti);

Франчакорта (Franciacorta);

Просекко (Prosecco);

Ламбруско (Lambrusco);

Фраголіно (Fragolino) та ін.

Якщо вино отримане з традиційних сортів при витримці 9 місяців або більше, на пляшці буде абревіатура VSQ (якісне ігристе). Для вина, яке виготовляють з ароматних сортів, термін ферментизації може бути скорочений до місяця, абревіатура на етикетці – VSAQ (якісне ароматне ігристе).

Іспанія

Ця країна знаменита своїм ігристим вином, яке дістало назву Кава (Cava). Супереч поширеній помилці, воно походить не від кавових ароматів, а від іспанського слова «льох», тобто витримується це вино саме в льохах.

Метод виробництва Кави аналогічний традиційному шампанському, але сорти винограду помітно відрізняються. Допустимо використати виноград чарелло, мальвазию, каберне совіньон, піно нуар, шардоне та інші.

Німеччина

В цій країні роблять абсолютно особливе ігристе вино під назвою Сект (Sekt). Німці використовують виробництво методом Шарпа, витримують вино від 9 місяців і довше, мінімальний вміст алкоголю – 10%. Зект завжди робиться з одного сорту вина, не менше 85% якого повинні відноситися до одного урожаю.

Ігристі вина різної якості роблять і в інших країнах. Наприклад, з кожним роком все популярніше стає «африканське шампанське» з ЮАР. Англійці, не дивлячись на клімат ризикованого виноробства, також роблять успіхи в цій сфері. Вибір ігристих вин величезний, головне, чітко розуміти, який напій вам припаде до смаку, і купувати тільки оригінальні бренди. Найнадійніші покупки можна зробити в спеціалізованих бутиках або інтернет магазинах. Наприклад, мережа магазинів Vintage завжди гарантує вигідні ціни і готова підтвердити документально якість кожної пляшки.

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