Полезная программа: новогоднее меню от Алика Мкртчана
В праздничном выпуске «Полезной программы» ( 31 декабря в 10:00 на Интере) шеф-повар Алик Мкртчан рассказал о традиционных армянских блюдах на новогоднем столе и предложил оригинальное меню для Нового 2022 года.
Во время съемок программы шеф-повар Алик Мкртчан поделился оригинальными рецептами новогоднего меню.
У кого-то Новый год ассоциируется с «Оливье», а в нашей семье из поколения в поколение готовят любимые армянские блюда – молочного поросенка, сациви и долму, – поделился Алик Мкртчан. – Остальные традиционные блюда появятся в другой интерпретации. Например, мимоза будет с икрой и лососем, оливье – с раковыми шейками, а всем известная «шуба» - в цельном буряке, причем селедка – в виде соуса. Стоит отметить, что в последнее десятилетие сильно изменилась культура потребления еды. Вместо целой утки с яблоками готовят утиные ножки, а на смену мискам с салатами приходят разнообразные тарталетки и закуски – хамон, сыры, оливки, хумус. Такой подход помогает не только приготовить праздничный стол за 5 минут, а и избежать переедания.
ТАРТАЛЕТКИ
Ингредиенты:
- Песочное или слоеное тесто
Способ приготовления:
- Раскатайте песочное тесто и вырежьте кружочки. Распределите их по формочкам для кексов. При необходимости отрежьте лишнее тесто. Уберите в холодильник на 30 минут. Покройте пергаментом дно и засыпьте фасолью. Это нужно, чтобы тесто не вздыбилось. Выпекайте при температуре 180 °C в течение 10–15 минут.
- Вырежьте из слоеного теста небольшие кружочки. У половины из них отделите серединку так, чтобы получилось тонкое кольцо. Вырезанные остатки можно использовать повторно. Наколите целые кружочки теста и поместите на каждый из них подготовленные колечки. Чтобы тарталетки получились блестящими, смажьте их поверхность яйцом. Выпекайте при температуре 180 °C около 15 минут или до румяности.
ТОП-5 начинок для тарталеток:
1. Мандарины с сыром фета, сверху посыпать орехами кешью.
2. Копченый лосось с крем-сыром, украсить слайсом свежего огурца и красной икрой.
3. Отварная курица, обжаренные шампиньоны, яйца, лук, майонез, сверху украсить зеленью.
4. Вареные картофель и свекла, сыр, майонез, зеленый лук. Все ингредиенты смешать и положить в тарталетку, сверху украсить кусочком селедки.
5. Орехово-шоколадная паста, банан и орешки.
ДОЛМА
Ингредиенты:
- виноградные листья
- мясо (свинина или говядина)
- мясистые томаты
- репчатый лук
- зелень (петрушка, укроп, кинза, чабрец)
- соль, перец чили
- кусочек сливочного масла
- круглый рис
Способ приготовления:
- Мясо хорошо промыть и откинуть на дуршлаг.
- После того, как стекла вода мясо мелко порубить ножом и смешать с сырым рисом.
- Добавить соль, перец, мелко рубленную зелень и кусочек сливочного масла. Хорошо вымешать фарш.
- Полученной смесью начинить виноградные листья и скрутить рулетиками. Выложить в кастрюлю.
- Помидоры обдать кипятком, снять шкурку и порезать кусочками, добавить в кастрюлю к долме.
- Залить долму водой, накрыть тарелкой и закрыть крышкой.
- Варить два часа на медленном огне.