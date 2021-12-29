Полезная программа: новогоднее меню от Алика Мкртчана Эксклюзив Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Полезная программа: новогоднее меню от Алика Мкртчана пресс-служба канала Интер

В праздничном выпуске «Полезной программы» ( 31 декабря в 10:00 на Интере) шеф-повар Алик Мкртчан рассказал о традиционных армянских блюдах на новогоднем столе и предложил оригинальное меню для Нового 2022 года.