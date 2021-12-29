Полезная программа: новогоднее меню от Алика Мкртчана

Эксклюзив 29 декабря 2021 23:17 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Полезная программа: новогоднее меню от Алика Мкртчана
Полезная программа: новогоднее меню от Алика Мкртчана
пресс-служба канала Интер

В праздничном выпуске «Полезной программы» ( 31 декабря в 10:00 на Интере) шеф-повар Алик Мкртчан рассказал о традиционных армянских блюдах на новогоднем столе и предложил оригинальное меню для Нового 2022 года.

Во время съемок программы шеф-повар Алик Мкртчан поделился оригинальными рецептами новогоднего меню.

У кого-то Новый год ассоциируется с «Оливье», а в нашей семье из поколения в поколение готовят любимые армянские блюда – молочного поросенка, сациви и долму, – поделился Алик Мкртчан. – Остальные традиционные блюда появятся в другой интерпретации. Например, мимоза будет с икрой и лососем, оливье – с раковыми шейками, а всем известная «шуба» - в цельном буряке, причем селедка – в виде соуса. Стоит отметить, что в последнее десятилетие сильно изменилась культура потребления еды. Вместо целой утки с яблоками готовят утиные ножки, а на смену мискам с салатами приходят разнообразные тарталетки и закуски – хамон, сыры, оливки, хумус. Такой подход помогает не только приготовить праздничный стол за 5 минут, а и избежать переедания.

Полезная программа: новогоднее меню от Алика Мкртчана / пресс-служба канала Интер

ТАРТАЛЕТКИ

Ингредиенты:

  • Песочное или слоеное тесто

Способ приготовления:

  1. Раскатайте песочное тесто и вырежьте кружочки. Распределите их по формочкам для кексов. При необходимости отрежьте лишнее тесто. Уберите в холодильник на 30 минут. Покройте пергаментом дно и засыпьте фасолью. Это нужно, чтобы тесто не вздыбилось. Выпекайте при температуре 180 °C в течение 10–15 минут.
  2. Вырежьте из слоеного теста небольшие кружочки. У половины из них отделите серединку так, чтобы получилось тонкое кольцо. Вырезанные остатки можно использовать повторно. Наколите целые кружочки теста и поместите на каждый из них подготовленные колечки. Чтобы тарталетки получились блестящими, смажьте их поверхность яйцом. Выпекайте при температуре 180 °C около 15 минут или до румяности.

ТОП-5 начинок для тарталеток:

1. Мандарины с сыром фета, сверху посыпать орехами кешью.

2. Копченый лосось с крем-сыром, украсить слайсом свежего огурца и красной икрой.

3. Отварная курица, обжаренные шампиньоны, яйца, лук, майонез, сверху украсить зеленью.

4. Вареные картофель и свекла, сыр, майонез, зеленый лук. Все ингредиенты смешать и положить в тарталетку, сверху украсить кусочком селедки.

5. Орехово-шоколадная паста, банан и орешки.

ДОЛМА

Долма от Алика Мкртчана / пресс-служба канала Интер

Ингредиенты:

  • виноградные листья
  • мясо (свинина или говядина)
  • мясистые томаты
  • репчатый лук
  • зелень (петрушка, укроп, кинза, чабрец)
  • соль, перец чили
  • кусочек сливочного масла
  • круглый рис

Способ приготовления:

  1. Мясо хорошо промыть и откинуть на дуршлаг.
  2. После того, как стекла вода мясо мелко порубить ножом и смешать с сырым рисом.
  3. Добавить соль, перец, мелко рубленную зелень и кусочек сливочного масла. Хорошо вымешать фарш.
  4. Полученной смесью начинить виноградные листья и скрутить рулетиками. Выложить в кастрюлю.
  5. Помидоры обдать кипятком, снять шкурку и порезать кусочками, добавить в кастрюлю к долме.
  6. Залить долму водой, накрыть тарелкой и закрыть крышкой.
  7. Варить два часа на медленном огне.
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