Особенности прошивки ColorOS

Были анонсированы цены и характеристики OPPO Find X4.

Производитель планирует представить новую коллекцию телефон в начале следующего года. Оперативная память составит 12 ГБ, емкость батареи – до 5000 мА/ч, камера планируется с Full HD-качеством и частотой обновления до 120 Гц. Стоимость новинки – от 700 долларов. Прошивка у гаджета будет ColorOS. У последней достаточно преимуществ и фишек, о которых вы узнаете из этой статьи.

Чем выделяется прошивка ColorOS

Первое, на что обращают внимание пользователи, – персонализация. С помощью конкретного набора функций вы можете изменить фон рабочего стола, расположение ярлыков на экране, тип разблокировки, размер шрифта и не только. Настроек достаточно много, что позволяет адаптировать гаджет под себя разными способами.

Как пример – «живые» обои, которые меняют направление движения в зависимости от угла наклона. К другим настройкам относятся:

Изменение виджетов. Они есть у каждого приложения. Смена анимации. Вы можете создать резкий или плавный переход. Все зависит от настроения и предпочтений. Использовать клавишу «Больше». Там вы найдете настройки экрана, блокировки и дисплея. Изменить режим главного экрана. Вы можете выбрать стандартный (отображение всех ярлыков), упрощенный (самые важные значки в увеличенном формате), секционный (ярлыки четко отсортированы). Быстрый доступ к важным приложениям. Достаточно сделать свайп – и необходимые ярлыки окажутся перед глазами. Блокировка изменений в смартфоне. Это не позволяет пользователю сбить настройки гаджета. Такая функция актуальна для стариков, которые нередко вводят лишнюю информацию или случайно меняют расположение значков.

Также за пользователем остается возможность выбирать скорость анимации.

Другие особенности ColorOS

Отдельно стоит сказать о настройках экрана и его яркости. За пользователем остается:

Выбор времени. При желании можно настроить автоматическое переключение с мрачной темы на светлую в зависимости от времени суток. Настройка авторегулировки. Защита глаз. Вы можете придать экрану желтый оттенок. Это позволит снизить нагрузку на глаза. Регулировка времени отключения экрана, когда пользователь бездействует. Выбор цветовой палитры. Возможность улучшать видео. Вид отображения – полноэкранный или черная полоса в районе камеры. Понизить уровень мерцания (это помогает сохранить зрение).

Отдельно стоит упомянуть особенности блокировки экрана. Это можно сделать с помощью нажатия конкретной кнопки. Она не двигается вместе с остальными ярлыками при смене расположения значков. Вы в любой момент можете воспользоваться кнопкой, чтобы заблокировать гаджет.

Разблокировка смартфона осуществляется с помощью отпечатков пальцев. Также возможен другой способ – через функцию распознавания лица.

Особую функцию выполняет режим вождения. Его настройка позволяет отключить ненужные приложения и сконцентрироваться на дороге. Это поможет не отвлекаться лишний раз на уведомления, которые появляются на экране. Выбор приложений и программ остается за пользователем.

У прошивки ColorOS хватает других фишек. Как пример – настройки звука, сигналов сообщений, будильника. Есть даже игровой режим, позволяющий проверять уровень загрузки системы во время запуска конкретного приложения. Дополнительные преимущества – встроенный видеоредактор, способный создавать GIF-изображения. Если желаете приобрести гаджет с прошивкой ColorOS, обратитесь в интернет-магазин техники и электроники Comfy.ua.

Ціни та характеристики OPPO Find X4 були анонсовані.

Виробник планує представити нову колекцію смартфона на початку наступного року. Оперативна пам'ять становитиме 12 ГБ, ємність батареї – до 5000 мА/год, камера планується з Full HD-якістю та частотою оновлення до 120 Гц. Вартість новинки – від 700 доларів. Прошивка у гаджета буде ColorOS. В останньої достатньо переваг і фішок, про які ви дізнаєтесь із цієї статті.

Особенности прошивки ColorOS / предоставлено рекламодателем

Чим виділяється прошивка ColorOS

Перше, на що звертають увагу користувачі, – персоналізація. За допомогою конкретного набору функцій можна змінити фон робочого столу, розташування ярликів на екрані, тип розблокування, розмір шрифту і не тільки. Налаштувань досить багато, що дозволяє адаптувати гаджет під себе у різний спосіб. Як приклад – «живі» шпалери, які змінюють напрямок руху залежно від кута нахилу. До інших настройок відносяться:

1. Зміна віджетів. Вони є у кожної програми.

2. Зміна анімації. Ви можете створити різкий чи плавний перехід. Все залежить від настрою та переваг.

3. Використовувати клавішу "Більше". Там ви знайдете налаштування екрана, блокування та дисплея.

4. Редагувати режим головного екрана. Ви можете вибрати стандартний (відображення всіх ярликів), спрощений (найважливіші значки у збільшеному форматі), секційний (ярлики чітко відсортовані).

5. Швидкий доступ до важливих програм. Досить зробити свайп – і потрібні ярлики опиняться перед очима.

6. Блокування змін у смартфоні. Це не дозволяє користувачеві збити налаштування гаджета. Така функція актуальна для людей похилого віку, які нерідко вводять зайву інформацію або випадково змінюють розташування значків.

Також за юзером залишається можливість вибирати швидкість анімації.

Інші особливості ColorOS

Окремо варто сказати про налаштування екрана та його яскравість. За користувачем залишається:

1. Вибір часу. За бажання можна налаштувати автоматичне перемикання з темної теми на світлу залежно від часу доби.

2. Налаштування авторегулювання.

3. Захист очей. Ви можете надати екрану жовтого відтінку. Це дозволить знизити навантаження на очі.

4. Регулювання часу вимкнення екрана, коли користувач не діє.

5. Вибір палітри кольорів.

6. Можливість покращувати відео.

7. Вид відображення – повноекранний або чорна смуга у районі камери.

8. Зменшити рівень мерехтіння (це допомагає зберегти зір).

Окремо варто згадати особливості блокування екрана. Це можна зробити за допомогою натискання кнопки. Вона не рухається разом з рештою ярликів при зміні розташування значків. Ви можете в будь-який момент скористатися кнопкою, щоб заблокувати гаджет.

Розблокування смартфона здійснюється за допомогою відбитків пальців. Також можливий інший спосіб через функцію розпізнавання особи.

Особливу функцію виконує режим керування. Його налаштування дозволяє вимкнути непотрібні програми та сконцентруватися на дорозі. Це допоможе не відволікатися зайвий раз на повідомлення, які відображаються на екрані. Вибір програм та програм залишається за користувачем.

У прошивки ColorOS вистачає інших фішок. Як приклад – налаштування звуку, сигналів повідомлень, будильника. Існує навіть ігровий режим, який дозволяє перевіряти рівень завантаження системи під час запуску конкретної програми. Додаткові переваги – вбудований відеоредактор, здатний створювати GIF-зображення. Якщо бажаєте придбати гаджет із прошивкою ColorOS, зверніться до інтернет-магазину техніки та електроніки Comfy.ua.

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