Привіт, 20-ті!: MELOVIN в огне и пирамида из бокалов для DZIDZIO

Привіт, 20-ті!: MELOVIN в огне и пирамида из бокалов для DZIDZIO

31 декабря телеканал «Украина» показал грандиозное новогоднее шоу «Привіт, 20-ті!», которое удивило сложной постановкой, современными мультимедийными технологиями и рискованными номерами.

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А Теленеделя готова рассказать, как снимался проект

Режиссер-постановщик проекта Герман Ненов говорит, что самым сложным и рискованным оказался номер MELOVIN’а: по задумке, певец будет гореть в огненном кольце!

- В этой постановке мы использовали открытый огонь, который был опасен для жизни артиста. Разумеется, наша команда соблюдала технику безопасности и постаралась предусмотреть все возможные нюансы - на всякий случай на площадке дежурили пожарные и скорая помощь. Однако всегда есть риск, что что-то пойдет не так, поэтому мы очень переживали, - рассказывает Ненов.

А вот сам артист признался, что такая экстремальная постановка пришлась ему по душе.

- Сценарий понравился мне сразу, это моя тематика, - отметил MELOVIN. - Я буду подниматься в воздух на огненном кольце. Высоты не боюсь - много раз летал над Днепром на канате. Огонь - это другое дело. У нас была всего одна репетиция, буквально несколько часов, да и то я поднимался на кольце без огня, оно не было горячим. Так что на съемках такое делал впервые. Признаюсь, было немного страшно. Но все прошло хорошо.

Парашют для Michelle Andrade

Самый сложный и необычный реквизит - настоящий парашют, который используют для прыжков из самолета, - искали для номера Michelle Andrade. Как оказалось, работать с ним совсем не просто. И режиссеру, и артистам балета, и самой певице пришлось потрудиться, чтобы на экране все смотрелось зрелищно.

- Мы приложили достаточно много усилий для того, чтобы в кадре парашют выглядел именно так, как я задумал, - продолжает Герман Ненов. - Заставить его раскрыться под нужным углом, чтобы сделать красивую картинку в кадре, - непростая задача. Но мы с ней справились!

Менеджмент Верки Сердючки попросил реквизиторов найти 80 газет по 30 страниц. Больше половины купили в одном из крупных супермаркетов, остальные собирали по киоскам всего города. Кстати, потом их порвали и использовали как метафан (конфетти. - Прим. ред.).

Для номера DZIDZIO «Миллионер» на сцене соорудили пирамиду из бокалов - их там было почти 400 штук!

А для постановки группы MOZGI специально готовили виджеинг (видеоматериалы, которые проецируют на большой экран. - Прим. ред.). Команда проекта заранее сняла Потапа, потому что на момент записи шоу его не было в стране.

- Хоть Потапа с нами и не было на сцене, но он был на экране - зрители увидят его на виджеинге, который он снял до этого. Кстати, Потап как раз был на Марсе. Кто-то же должен был побывать на Марсе, и это Потап, - интригуют участники группы MOZGI.

На самом деле, во время съемок Потап находился в Мексике. Но его отсутствия на сцене зрители не заметят.

Дело в шляпе

Поразит масштабное шоу и яркими, оригинальными костюмами. Для новогоднего проекта канала «Украина» было пошито 572 наряда!

Практически в каждом номере зрители увидят необычные одеяния. Например, у балета в номере Тины Кароль были зеркальные элементы, которые отражали свет.

Для певицы Alina Pash изготовили огромную белую шляпу, в которой было сложно работать, но в кадре она выглядела просто роскошно. А самыми сложными однозначно стали костюмы для группы «неАНГЕЛЫ», инкрустированные камнями, причем вручную.

Детки-конфетки

Помимо музыкантов и артистов балета в шоу приняли участие дети. Их специально для проекта выбирал кастинг-директор.

- К съемке привлекли с десяток детей, - говорит Герман Ненов. - Они задействованы в интро-шоу и в номере DZIDZIO на песню «Вихiдний». Это не ученики какой-то одной школы и не подопечные детского продюсерского центра. Каждый ребенок отдельно проходил кастинг.

К слову, самыми массовыми номерами оказались постановки того же DZIDZIO на песни «Мiлiонер» и «Вихiдний» - в каждом было по 30 участников.

Для номера Златы Огневич и Артема Пивоварова был приглашен настоящий госпел-хор («госпел» - жанр духовной христианской музыки. - Прим. ред.), состоящий из афроамериканцев - носителей ??этой культуры.

Непростым оказался и номер Тины Кароль. Его снимали с разных точек, причем необходимо было переключаться очень оперативно. Плюс - разобрать декорации и построить новые.

- Не буду напрягать излишними техническими подробностями, но поверьте: за столь небольшое время сделать это было нелегко, - уверяет режиссер-постановщик. - Команда проекта приложила все усилия для того, чтобы в новогодний вечер подарить украинцам волшебный и яркий музыкальный праздник.

Текст: Ольга Владимирова

Только цифры

- 450 человек работало над шоу.

- 7 дней заняло строительство декораций.

- 2 месяца велась подготовка к шоу.

- 68 часов в общей сложности длились съемки.

- 9,5 метра - высота елки, установленной на сцене.

- 41 номер увидит зритель в новогоднюю ночь.

- 38 человек в общей сложности было в балете.

- 13 камер работало на съемочной площадке.

- 200 кг блесток-конфетти использовали для создания праздничного настроения.

