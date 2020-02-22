Участковый с ДВРЗ: как снимали сериал — эксклюзив со съемочной площадки

На телеканале ICTV стартовал 24-серийный народный детектив с элементами экшена и комедии «Участковый с ДВРЗ»

Правдивый герой, не лишенный недостатков

Главный герой — полицейский Сергей Бондарь (Вячеслав Довженко). Он лучший оперативник столицы, его уважают коллеги и боятся преступники. Так было до тех пор, пока не угодил в скандальную историю на службе и его карьера в органах не оказалась под угрозой. Теперь единственная возможность остаться в полиции — не привлекать к себе внимания, работая в одном из отдаленных районов города — ДВРЗ. По сюжету, этот небольшой массив живет довольно обособленно, по своим законам. Жители давно смирились с тем, что все контролирует преступная группировка. От местного участкового Петра Дзюбы (Виталий Иванченко) никаких действий ждать не приходится: он не любит перетруждаться, главное — чтобы все было тихо и спокойно. Вот только новый напарник — Бондарь — закрывать глаза на такое положение дел не собирается. В его планах — приструнить местного криминального авторитета Грача (Роман Мацюта) и навести в районе порядок. Вот только реально ли бороться с беззаконием и бандитскими договоренностями?

Исполнитель главной роли Вячеслав Довженко уверен, что его персонаж пополнит список сериальных народных любимцев, и считает, что участковый Бондарь не так прост, как кажется на первый взгляд:

— Сегодня, когда мы, можно сказать, вытащили головы из орбиты российской киноиндустрии, нужно создавать своих героев, в том числе из правоохранительных органов. Мой Бондарь даже после понижения в должности остался справедливым и ответственным полицейским. Но это не значит, что персонаж белый и пушистый. Он разный: с чувством юмора, с принципами и, конечно, с недостатками, как любой человек. Мы старались сделать сериал правдивым. А что из этого получится, увидим в эфире.

Колоритный райончик

Впервые на украинском телевидении — история о жизни реально существующего района. Своеобразные старые здания, природа, а также яркие, специфичные жители ДВРЗ — все вместе придает ему необходимую для фильма красочность и колорит.

Но, по словам продюсеров, это был не единственный критерий при выборе локации для съемок нового детектива. Та часть Киева обладает духом мест, где обычно и случаются истории, подобные рассказанным в сериале.

— Мы не изучали статистику роста преступности и не стремились выбрать район Киева, в котором жить сегодня наиболее опасно: на ДВРЗ, Борщаговке или Соломенке, — объясняет креативный продюсер Ярослава Евтушенко. — Остановились именно на этом, поскольку у него особенная атмосфера. Ведь, например, та же Троещина, которая когда-то была одним из самых преступных массивов столицы, уже не такая, как 10 лет назад: ее достроили, там появилось много высоток, поэтому выглядит очень современно. А ДВРЗ — мирок, сохранивший самобытность. Конечно же, мы не ставили перед собой цель показать, что это неблагополучный район. Скорее, создали собирательный образ.

Украинец из анекдота

Найти исполнителя на роль участкового Дзюбы оказалось непросто — актер должен был органично вписаться в довольно специфический характер. После длительных кастингов роль досталась Виталию Иванченко, который превзошел все ожидания создателей сериала. Он так вжился в образ простоватого блюстителя порядка, что сценаристы специально расширили сюжетную линию его героя.

— До того как мы утвердили на роль Дзюбы Виталия, его персонаж у нас вырисовывался стереотипным украинцем из анекдотов, который любит вкусно покушать, долго поспать, ценит женскую красоту и придерживается позиции «моя хата с краю», — объясняет креативный продюсер. — Но он сделал его более ярким и комичным благодаря, прежде всего, шуточкам, не прописанным в сценарии, и разным актерским находкам.

Съемки на грани срыва

Съемки «Участкового с ДВРЗ» совпали с гастрольным туром Вячеслава Довженко в театре и его работой еще в нескольких проектах. Чтобы везде успеть, приходилось буквально разрываться на части. Кроме того, в театре произошел несчастный случай: во время спектакля актер сильно повредил спину, и ему предстояло длительное лечение.

От госпитализации, правда, отказался, чтобы не остановилась работа над сериалом. И все же съемочная группа решила не рисковать и сделала перерыв — дала Вячеславу время на восстановление. Однако он, будучи ответственным человеком, долго отлеживаться не смог — уже спустя пару дней вернулся на площадку.

Не погружаемся в негатив

Всего в картине — 24 серии. В каждой из них — новая детективная история, хотя главной сюжетной линией останется «холодная война» Бондаря с криминальным авторитетом Грачом и его помощником Вадиком (Владимир Гладкий). При этом в сериале будет много поводов улыбнуться. Как говорит Ярослава Евтушенко, стремились сделать не просто детектив, а легкий и непринужденный сериал, поэтому по ходу расследования будут показаны забавные истории жителей района:

— Мы хотим привлечь внимание к проблематике, актуальной для украинского зрителя, но при этом не погружать его в негатив и сильно не уходить в драму. И еще старались показать, что ко многому в жизни стоит относиться проще и с юмором.

«Поляна» в честь знакомства

Сам ДВРЗ продюсеры обещают показать лучшем свете — даже негодяи не будут совсем уж отрицательными. Например, в образ строгого криминального авторитета добавили своеобразного благородства: он на дух не переносит наркотики и не позволяет никому распространять их в районе. Тем самым в проекте поддерживается идея, что не надо никого окончательно клеймить — хорошие поступки могут совершать все.

Кстати, съемочная группа отлично поладила с местными жителями (особенно после того, как накрыла им «поляну» в честь знакомства). Они разрешали снимать у них во дворах и подъездах, некоторые с радостью приглашали к себе в квартиру, если это требовалось по сюжету. И все ответственно отнеслись к съемочному процессу: интересовались происходящим в кадре, рассказывали истории, связанные с районом, делились советами и предлагали сняться в массовке. А после отснятых дублей всегда переживали, хорошо ли получилось, и были не против повторить, если что-то не удалось. Потому что, как сказала однажды местная жительница, «вы снимаете о нашем районе, так что все должно быть безупречно».

Текст: Инна Смирнова