Таємниці ДНК 2 сезон: заботливая мать или коварная мошенница?

25 февраля 2020 11:56 Александр Кива
Таємниці ДНК 2 сезон: заботливая мать или коварная мошенница?
Таємниці ДНК: заботливая мать или коварная мошенница?
пресс-служба

25 февраля в 22:45 на СТБ выйдет премьерный выпуск нового сезона ток-шоу «Таємниці ДНК».

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Каждый вторник в рамках проекта герои будут узнавать ответы на жизненно важные вопросы с помощью теста ДНК: убеждаться в отцовстве, разыскивать биологических родителей, сестер или братьев и приоткрывать другие тайны родства. Помогают отыскать истину ведущая Татьяна Высоцкая и эксперты проекта. В предстоящем выпуске зрители познакомятся с историей семьи, жизнь которой разрушают сомнения и домыслы. Открыть правду может только тест ДНК!

В премьерном выпуске сезона будут разбираться в вопросе отцовства. Лёше нет и 2-х лет, а он уже оказался в эпицентре семейного конфликта. Пока мать мальчика, Виктория, с трудом обеспечивает сына, его отец, Дмитрий, живет в  комфорте и достатке вместе со своей мамой. Мужчина и не думает помогать экс-супруге, ведь уверен, что ребенок не от него!

Свекровь считает, что Вика, будучи беременной от другого мужчины, с помощью черной магии заставила ее сына практически после знакомства вступить в брак. Еще один весомый аргумент – по словам Дмитрия, когда он узнал о беременности супруги, срок был 8 недель. Но как это возможно, если в браке они были около месяца, а в интимные отношения до свадьбы не вступали?

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Мужчина и его мать собрали массу доказательств о неверности девушки, но все по своим местам расставит лишь тест ДНК! Смотрите во вторник, 25 февраля, в 22:45 на СТБ!

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