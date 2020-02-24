Слепая: почему нельзя носить обувь подруг

Сегодня в 18:00 на телеканале СТБ состоится премьера скриптед-реалити “Слепая” - проекта, основанного на реальных историях.

В двух первых эпизодах слепая провидица баба Люба поможет героям предотвратить беду, рассказав приметы о чужих вещах.

Многие девушки, готовясь к вечеринке или празднованию, тщательно продумывают образ - от туфель до прически. Если же нет подходящей обуви - легко просят ее у подруги. Но баба Люба уверяет, что замужним девушкам не стоит брать туфли у подруг-холостячек, это чревато последствиями. Именно так свою жизнь чуть ли не погубила героиня проекта “Слепая”.

Но почему же нельзя носить обувь подруг? И почему героиня могла погибнуть из-за подарка свекрови на свадьбу?

Смотрите проект “Слепая” в 18:00 на телеканале СТБ!

Напомним,