Слепая: почему нельзя носить обувь подруг

24 февраля 2020 14:07 Александр Кива
Слепая: почему нельзя носить обувь подруг
"Слепая" провидица баба Люба
пресс-служба

Сегодня в 18:00 на телеканале СТБ состоится премьера скриптед-реалити “Слепая” - проекта, основанного на реальных историях.

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В двух первых эпизодах слепая провидица баба Люба поможет героям предотвратить беду, рассказав приметы о чужих вещах.

Многие девушки, готовясь к вечеринке или празднованию, тщательно продумывают образ - от туфель до прически. Если же нет подходящей обуви - легко просят ее у подруги. Но баба Люба уверяет, что замужним девушкам не стоит брать туфли у подруг-холостячек, это чревато последствиями. Именно так свою жизнь чуть ли не погубила героиня проекта “Слепая”.

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Но почему же нельзя носить обувь подруг? И почему героиня могла погибнуть из-за подарка свекрови на свадьбу?

Смотрите проект “Слепая” в 18:00 на телеканале СТБ!

Напомним,

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