Слепая: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 24.02.2020)

24 февраля 2020 17:45 Александр Кива
Слепая: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 24.02.2020)
Слепая: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 24.02.2020)

24 февраля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 1 серию мистического сериала Слепая.

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Смотрите в 1 серии сериала Слепая:

В жизни Лизы приближалась торжественное событие. Она чувствовала себя счастливой и готовилась к свадьбе с любимым человеком. Однажды, померяв подарок будущей свекрови, у девушки случился приступ удушья. Она надела колье, которое ей подарила мама возлюбленного. Возможно жемчуг на свадьбе - плохой знак? С этой проблемой она решила обратиться к слепой провидице бабе Любе. Но что же на самом деле случилось с невестой?

1 серию сериала Слепая смотрите в 18:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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