Стосується кожного: в ток-шоу – о болезни актрисы, голосом которой говорит Барт Симпсон
В четверг, 27 февраля, в 18:00 в студию социального ток-шоу «Касается каждого» придет 56-летняя Анна Левченко.
Сегодня половина лица Анны напоминает маску: врачи диагностировали паралич лицевого и глазного нервов. Она рискует потерять любимую профессию, а Барт Симпсон – свой голос, хорошо знакомый фанатам сериала.
«Позавчера ночью мою маму Анну скорая помощь доставила в больницу Медгородка... Сегодня утром, слава Богу, у мамы открылись глаза, но она еще слабо видит, не может читать и писать. Если кто-то сможет помочь, мы будем благодарны», – такое сообщение появилось на страничке в соцсетях дочери актрисы, Стефании Барчук.
Что случилось с Анной Левченко? И что стало толчком к проявлению болезни? Как отреагировали пользователи соцсетей на обращение дочери актрисы? Что расскажут ее коллеги – актеры и мультипликаторы, а также режиссер, который открыл в Анне великолепную актрису дубляжа? А еще – почему люди творческих профессий так часто «выгорают» на работе? И как это предотвратить?
«Когда я сделала фотографию из больницы и выставила пост, мама на меня обиделась, – вспоминает Стефания Барчук. – Она считает, что актер не имеет права сорвать съемочный процесс. И еще – что актер не болеет. А если и болеет, то никто об этом не должен знать».
«Я хочу прийти в студию не как актриса, а как человек, чтобы сказать всем: не забывайте о себе! Берегите здоровье и силы!» – призывает Анна Левченко.
Что говорят врачи? Каковы шансы на полное восстановление? И какими деталями личной истории поделится известный телеведущий Андрей Доманский, который и сам несколько лет назад столкнулся с подобной болезнью?
Не пропустите выпуск ток-шоу «Касается каждого» – «Актерская судьба» – сегодня, 27 февраля, в 18:00 на телеканале «Интер».
Напомним,