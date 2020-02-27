Стосується кожного: в ток-шоу – о болезни актрисы, голосом которой говорит Барт Симпсон

27 февраля 2020 11:06 Александр Кива
Стосується кожного: в ток-шоу – о болезни актрисы, голосом которой говорит Барт Симпсон
В «Касается каждого» – о болезни актрисы, голосом которой говорит Барт Симпсон

В четверг, 27 февраля, в 18:00 в студию социального ток-шоу «Касается каждого» придет 56-летняя Анна Левченко.

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В ее арсенале – больше сотни ролей в театре и кино, ее голосом говорят десятки мультипликационных персонажей, в том числе – «озорной и особо опасный» Барт Симпсон из мультсериала «Симпсоны». Но сегодня ее история – о том, как болезнь раскрывает истинную цену актерской славы. И о том, что, даже с головой окунаясь в любимую работу, нельзя забывать о здоровье.

Сегодня половина лица Анны напоминает маску: врачи диагностировали паралич лицевого и глазного нервов. Она рискует потерять любимую профессию, а Барт Симпсон – свой голос, хорошо знакомый фанатам сериала.

«Позавчера ночью мою маму Анну скорая помощь доставила в больницу Медгородка... Сегодня утром, слава Богу, у мамы открылись глаза, но она еще слабо видит, не может читать и писать. Если кто-то сможет помочь, мы будем благодарны», – такое сообщение появилось на страничке в соцсетях дочери актрисы, Стефании Барчук.

Что случилось с Анной Левченко? И что стало толчком к проявлению болезни? Как отреагировали пользователи соцсетей на обращение дочери актрисы? Что расскажут ее коллеги – актеры и мультипликаторы, а также режиссер, который открыл в Анне великолепную актрису дубляжа? А еще – почему люди творческих профессий так часто «выгорают» на работе? И как это предотвратить?

«Когда я сделала фотографию из больницы и выставила пост, мама на меня обиделась, – вспоминает Стефания Барчук. – Она считает, что актер не имеет права сорвать съемочный процесс. И еще – что актер не болеет. А если и болеет, то никто об этом не должен знать».

«Я хочу прийти в студию не как актриса, а как человек, чтобы сказать всем: не забывайте о себе! Берегите здоровье и силы!» – призывает Анна Левченко.

Что говорят врачи? Каковы шансы на полное восстановление? И какими деталями личной истории поделится известный телеведущий Андрей Доманский, который и сам несколько лет назад столкнулся с подобной болезнью?

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Поддержать актрису и ее семью придут эксперты «Касается каждого»: главврач частной неврологической клиники Алексей Пелепейченко, психолог Алуника Добровольская, заслуженный артист Украины Владимир Быстряков, актрисы Виктория Хмельницкая и Анастасия Гиренкова, дизайнер Юлия Айсина, генеральный директор Национального союза кинематографистов Украины «Гильдия киноактеров» Нина Ильина.

Не пропустите выпуск ток-шоу «Касается каждого» – «Актерская судьба» – сегодня, 27 февраля, в 18:00 на телеканале «Интер».

Напомним, 

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