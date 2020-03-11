Холостяк-10: участницы получат возможность управлять Максом, и лишь одна – особенный приз

11 марта 2020 22:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: участницы получат возможность управлять Максом, и лишь одна – особенный приз
Холостяк-10: 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
пресс-служба канала СТБ

В эту пятницу, 13 марта, в 19:00 на СТБ выйдет второй выпуск романтического реалити «Холостяк».

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Главный герой проекта – 34-летний пилот и владелец летной школы в США Макс Михайлюк – продолжит узнавать девушек, но уже на свиданиях. Участниц, с которыми Холостяк так и не успел пообщаться на Первой вечеринке, ждет катание на картинге.

Я очень люблю автомобили, скорость, экстремальную езду, – отмечает Макс. – Надеюсь, девушкам это тоже понравится.

Холостяк-10: участницы с Максом на картингах / пресс-служба канала СТБ
Каждая из восьми участниц сможет проехаться вместе с Холостяком. Именно он будет управлять автомобилем, однако с завязанными глазами. А участницам предстоит правильно направлять мужчину к финишу.

Не всем девушкам будет комфортно управлять Холостяком. Одна из них заявит: «Мне было очень тяжело. Я не люблю командовать мужиками».

Холостяк-10: участницы с Максом на картингах / пресс-служба канала СТБ
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С кем у Холостяка сложится взаимопонимание и какая девушка поможет ему быстрее всего преодолеть дистанцию? А также какой особенный приз Макс приготовил для нее? Узнайте в эту пятницу, 13 марта, в 19:00 во втором выпуске реалити «Холостяк» на СТБ. 

Напомним,

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