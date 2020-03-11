Холостяк-10: участницы получат возможность управлять Максом, и лишь одна – особенный приз
11 марта 2020 22:00
Холостяк-10: 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
пресс-служба канала СТБ
В эту пятницу, 13 марта, в 19:00 на СТБ выйдет второй выпуск романтического реалити «Холостяк».
Первой вечеринке, ждет катание на картинге.Каждая из восьми участниц сможет проехаться вместе с Холостяком. Именно он будет управлять автомобилем, однако с завязанными глазами. А участницам предстоит правильно направлять мужчину к финишу.
Я очень люблю автомобили, скорость, экстремальную езду, – отмечает Макс. – Надеюсь, девушкам это тоже понравится.
Холостяк-10: участницы с Максом на картингах / пресс-служба канала СТБ
Не всем девушкам будет комфортно управлять Холостяком. Одна из них заявит: «Мне было очень тяжело. Я не люблю командовать мужиками».
Холостяк-10: участницы с Максом на картингах / пресс-служба канала СТБ
Напомним,