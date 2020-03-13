Доктор Вера: Стала известна дата выхода сериала

16 марта в 20:45 на телеканале «1+1» – премьера новой медицинской драмы «Доктор Вера» с Зоряной Марченко, Дмитрием Сарансковим, Марком Дроботом, Даниэлем Салемом.

Новый сериал о жизни врачей будет выходить на экраны по будням. Специально для съемок сериала в одном из киевских павильонов построили целую больницу, в которой и будут разворачиваться основные события. Главным режиссером сериала стал Тарас Ткаченко, который снимал полнометражный исторический фильм по мотивам одноименного романа Василия Шкляра - «Черный ворон».

По сюжету, Андрей, которого играет Даниэль Салем, неожиданно исчезает, оставляя свою жену Веру и маленькую дочь без денег. Героиня, которую играет Зоряна Марченко, известный кардио-хирург, которая последние годы отошла от практики и посвятила себя написанию диссертации. Женщина вынуждена вернуться в больницу, в которой за это время произошли значительные изменения. «Это сериал не только о медицинских случаях, но и о смелости начать жизнь с чистого листа, любви, любовных треугольниках, коварстве, дружбе и верности», - говорит Зоряна Марченко.

Работа над сценарием шла в течение двух лет, команда собирала реальные истории болезней, при подготовке проводились консультации с UNICEF и МОЗ, а на съемочной площадке постоянно дежурил врач-консультант, который следил за тем, чтобы все действия «хирургов» отвечали реальности.

Интересно, что двое актеров действительно по образованию врачи. Так, Даниэль Салем закончил в Одессе медицинский университет и в течение года работал хирургом-офтальмологом: «Год я проработал в хирургии, однако понял, что хочу развиваться в иной области. С самого раннего детства я мечтал развиваться творчески. Было страшно, но я привык бросать себе новые вызовы. Вот и дочь учу на собственном примере, что нет ночного невозможного, что всегда стоит идти за своей мечтой».

Еще одним врачом в жизни оказался главный актер сериала - Дмитрий Сарансков. Мужчина 15 лет посвятил медицине, открыл собственный стоматологический кабинет в Одессе и время от времени играл в местном театре. Но однажды решил кардинально изменить жизнь, переехал в Киев и начал активно сниматься в кино. Герой Дмитрия - Роман Чайка, новый заведующий отделением хирургии, отец-одиночка, воспитывающий 5-летнюю дочь, ведь жена бросила семью. Он настоящий мужчина: спокойный, надежный, реалист, и немного закрыт, пока не влюбляется в одну из своих коллег.

Напомним, сериал «Доктор Вера» будет выходить на телеканале «1+1» с понедельника по четверг в 20:45.