Paramount Comedy покажет культовый сериал про медиков «Клиника»

Украинский развлекательный телеканал Paramount Comedy, который является адаптацией международного Comedy Central, анонсирует весеннюю премьеру − телесериал «Клиника».

Легендарный американский ситком, который за годы своего существования обрел миллионы поклонников на всех континентах, в юмористической форме рассказывает об учебе, работе и жизни медиков.

В центре сюжета − трое друзей-интернов: Джон Дориан, Кристофер Терк и Эллиот Рид. Все они только что окончили медицинский институт и начали работу в клинике «Священное сердце».

Юный и наивный Дориан мечтает стать таким же профессиональным врачом, как и его наставник − жесткий, но харизматичный, доктор Кокс. Его другу с институтских времен, веселому парню по фамилии Терк, повезло также устроиться работать в эту же клинику и теперь они делят не только все профессиональные радости и горести, но и квартиру. И третье, но не менее важное, звено этой троицы − милая и немного неуверенная в себе Эллиот, которой вместе с ребятами предстоит пережить все этапы своего развития как профессионала и еще множество сопутствующих жизненных приключений.

«Вы же, наверное, слышали о том, что смех продлевает жизнь? Это, оказывается, правда! Ученые подсчитали, что во время смеха в нашем теле задействованы около 80 мышц: у нас активно двигаются плечи, напрягается пресс, вибрирует диафрагма, из-за чего дыхание становится более интенсивным, ускоряется сердцебиение, повышается уровень кислорода в крови, а эндорфин − гормон счастья и радости − вырабатывается едва не в несколько раз интенсивнее. Хотите проверить? Культовый сериал «Клиника» вам в помощь! С ним уровень вашего эндорфина гарантированно возрастет, а яркие и смешные «перлы» молодых врачей, героев сериала, войдут в ваш персональный арсенал шуток на все случаи жизни. Поэтому, включайте Paramount Comedy, смотрите «Клинику» в крутой украинской озвучке и смейтесь на здоровье!», − прокомментировала Оксана Петришин, генеральный директор телеканала Paramount Comedy Украина.

Премьера сериала состоится на канале Paramount Comedy 1 апреля в 21:05.