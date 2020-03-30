Paramount Comedy покажет культовый сериал про медиков «Клиника»

30 марта 2020 10:00 Александр Кива
Paramount Comedy покажет культовый сериал про медиков «Клиника»
Paramount Comedy покажет культовый сериал про медиков «Клиника»

Украинский развлекательный телеканал Paramount Comedy, который является адаптацией международного Comedy Central, анонсирует весеннюю премьеру − телесериал «Клиника».

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Легендарный американский ситком, который за годы своего существования обрел миллионы поклонников на всех континентах, в юмористической форме рассказывает об учебе, работе и жизни медиков.

В центре сюжета − трое друзей-интернов: Джон Дориан, Кристофер Терк и Эллиот Рид. Все они только что окончили медицинский институт и начали работу в клинике «Священное сердце».

Юный и наивный Дориан мечтает стать таким же профессиональным врачом, как и его наставник − жесткий, но харизматичный, доктор Кокс. Его другу с институтских времен, веселому парню по фамилии Терк, повезло также устроиться работать в эту же клинику и теперь они делят не только все профессиональные радости и горести, но и квартиру. И третье, но не менее важное, звено этой троицы − милая и немного неуверенная в себе Эллиот, которой вместе с ребятами предстоит пережить все этапы своего развития как профессионала и еще множество сопутствующих жизненных приключений.

«Вы же, наверное, слышали о том, что смех продлевает жизнь? Это, оказывается, правда! Ученые подсчитали, что во время смеха в нашем теле задействованы около 80 мышц: у нас активно двигаются плечи, напрягается пресс, вибрирует диафрагма, из-за чего дыхание становится более интенсивным, ускоряется сердцебиение, повышается уровень кислорода в крови, а эндорфин − гормон счастья и радости − вырабатывается едва не в несколько раз интенсивнее. Хотите проверить? Культовый сериал «Клиника» вам в помощь! С ним уровень вашего эндорфина гарантированно возрастет, а яркие и смешные «перлы» молодых врачей, героев сериала, войдут в ваш персональный арсенал шуток на все случаи жизни. Поэтому, включайте Paramount Comedy, смотрите «Клинику» в крутой украинской озвучке и смейтесь на здоровье!», − прокомментировала Оксана Петришин, генеральный директор телеканала Paramount Comedy Украина.

Премьера сериала состоится на канале Paramount Comedy 1 апреля в 21:05.

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