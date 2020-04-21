Супермама - 10 выпуск: участница проекта "забила" на воспитание детей

21 апреля 2020 11:45 Александр Кива
Супермама - 10 выпуск: участница проекта
Супермама: участница проекта "забила" на воспитание детей

21 апреля на СТБ выйдет 10 выпуск проекта Супермама.

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С понедельника по четверг в 18:00 Дмитрий Карпачев презентует свое новое психологическое реалити «Супермама» на телеканале СТБ. Каждую неделю четыре мамочки соревнуются за звание самой лучшей.

Каждый день четыре участницы ходят друг к другу в гости. Они изучают особенности и методы воспитания в семье, а потом оценивают каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация.

После экстравагантной певицы Анны Диди в гости приглашает не менее экстравагантная мама Даша, Миссис Плюс Сайз Украина и фотомодель. «Я супермама, потому что воспитываю своих детей самостоятельными. Чтобы они встали на ноги и смогли сами строить свою жизнь», - считает участница.

Даша вместе с мужем растят двух школьников, мальчика и девочку. Как мама, героиня гордится тем, что если ее дети проголодались, они вполне могут сами о себе позаботиться и не висеть на шее у мамы.

Нельзя всю свою жизнь отдавать материнству, - убеждена Даша.

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Тем не менее, у всех разные понятия о самостоятельности детей. И то, что Даша считает вполне нормальным, повергнет ее соперниц в шок. Например, попытки 6-леток начать курить.

Насколько самостоятельными должны расти дети, и какие границы должны быть в жизни ребенка, увидим 21 апреля в 18:00 на канале СТБ.

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