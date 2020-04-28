Супермама - 14 выпуск: как правильно давать свободу своим детям
28 апреля на канале СТБ выйдет 14 выпуск проекта Супермама.
Каждый день четыре участницы ходят друг к другу в гости. Они изучают особенности и методы воспитания в семье, а потом оценивают каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация.
После творческой скрипачки Кати к себе в гости приглашает мама двоих детей Оля. Сама себя девушка называет «мамой на релаксе». «Я сама не напрягаюсь и своих детей не напрягаю. Мне нравится, как воспитывают детей в Европе, я за свободу самовыражения. Поэтому позволяю детям все, что они хотят. Кроме того, что несет угрозу жизни или здоровью», - рассказывает Оля.
С самого маленького возраста родители читают вместе с детьми книги на тему сексуального воспитания, объясняют однополые браки и отношения. В этой семье придерживаются открытых либеральных взглядов.