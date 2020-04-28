Супермама - 14 выпуск: как правильно давать свободу своим детям

28 апреля 2020 10:30 Александр Кива
Супермама - 14 выпуск: как правильно давать свободу своим детям
Супермама: как правильно давать свободу своим детям

28 апреля на канале СТБ выйдет 14 выпуск проекта Супермама.

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С понедельника по четверг в 18:00 Дмитрий Карпачев презентует свое новое психологическое реалити «Супермама» на телеканале СТБ. Каждую неделю четыре мамочки соревнуются за звание самой лучшей.

Каждый день четыре участницы ходят друг к другу в гости. Они изучают особенности и методы воспитания в семье, а потом оценивают каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация.

После творческой скрипачки Кати к себе в гости приглашает мама двоих детей Оля. Сама себя девушка называет «мамой на релаксе». «Я сама не напрягаюсь и своих детей не напрягаю. Мне нравится, как воспитывают детей в Европе, я за свободу самовыражения. Поэтому позволяю детям все, что они хотят. Кроме того, что несет угрозу жизни или здоровью», - рассказывает Оля.

С самого маленького возраста родители читают вместе с детьми книги на тему сексуального воспитания, объясняют однополые браки и отношения. В этой семье придерживаются открытых либеральных взглядов.

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Все, что Оля рассказывает, похоже на современную модную книгу о воспитании. Действительно ли у нее все настолько идеально, увидим 28 апреля в 18:00 на канале СТБ.

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